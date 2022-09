Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina: torna la grande sagra d’autunno

© Tijana Drndarski

Sette weekend a Roccamonfina per la sagra più attesa in cui si potranno gustare le grandi eccellenze del territorio, tra funghi, castagne, vino e tante altre buone specialità e con degustazioni, show cooking, mercatini, antiquariato, visite guidate, escursioni, mostre, spettacoli, concerti e animazione per bambini

A Roccamonfina ritorna la grande sagra dell’autunno, la Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con 7 fine settimana da non perdere.

Tutte le grandi eccellenze del territorio, tra funghi, castagne, vino e tante altre buone specialità e con degustazioni, show cooking, mercatini, antiquariato, visite guidate, escursioni, mostre, spettacoli , concerti e animazione per bambini, per 7 weekend a Roccamonfina con anche il “vrollaro” più grande del mondo. Non mancheranno anche numerosi show cooking gratuiti che si terranno a Roccamonfina durante la Maxisagra ed a cui parteciperanno i più grandi chef Campania.

Sette weekend con tanti appuntamenti da non perdere

E quest’anno la 44 edizione presenterà tre maxi eventi: la Maxisagra di castagne e funghi, il Vulcano di Vino, con, per la prima volta una grande esposizione dei celebri vini della zona del vulcano di Roccamonfina e il Foliage d’Autunno con paesaggi d’autunno più belli al mondo da visitare.

E per questa 44 edizione della Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina in tutti i weekend ci saranno appuntamenti imperdibili e diversi che saranno pubblicizzati sulla pagina facebook. La sagra si terrà, con apertura stand dalle 9:30 alle 24 in tutti i fine settimana dal 1 ottobre al 13 novembre 2022 in Piazza Nicola Amore a Roccamonfina in provincia di Caserta.

Tra i tanti eventi oltre a show cooking, mercatini, visite guidate, escursioni, spettacoli anche la possibilità, in tutti i weekend, di vivere l’esperienza di raccogliere le castagne con una guida che spiegherà i vari tipi di piante ed animali che vivono nel bosco, o belle passeggiata di circa 1 ora attraverso il cuore del Centro storico di Roccamonfina, in cui scoprire la storia e tutte le curiosità riguardanti il Borgo, gli antichi sentieri, la castagna e il fungo porcino. Queste e tante altre iniziative sulla pagina facebook dell’evento.

Maggiori informazioni – 44 edizione della Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina

Programma Spettacoli Serali – Ore 19:00

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle ore 19

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.