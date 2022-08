L’Irpinia Express: in treno storico nei luoghi più belli dell’Irpinia

Ripartono i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che ci consentiranno di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni d’epoca. Il primo viaggio dell’Irpinia Express sarà da Avellino per Tauras la patria del buon vino

A settembre 2022 ben 4 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia.

L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta. Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni storici.

I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALN 668 in livrea originale e con gli interni in velluto appositamente revampizzati.

Le corse di Settembre sull’Irpinia Express

Tre nuovi itinerari in treno storico tra le bellezze architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche irpine. Il treno vi porterà in giro per l’Irpinia alla scoperta di tesori come il Taurasi Docg e il pecorino di Carmasciano presidio slow food, fino a giungere a Lioni e Rocchetta Sant’Antonio.

I prossimi viaggi sono i seguenti:

4 settembre 2022 – da Avellino a Taurasi

11 settembre 2022 – da Avellino a Lione e a Rocchetta S.A.

17 settembre 2022 – da Avellino a Rocca San Felice

25 settembre 2022 – da Avellino per Montefalcione e Montemiletto

Il biglietto per adulti, andata e ritorno, costo di 12,00€ – Il biglietto al 50% per ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, andata e ritorno, costo di 6,00€ – Biglietto gratuito per i bambini dai 0 ai 4 anni (è comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere)

Biglietti acquistabili sul sito ufficiale, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate – Maggiori Informazioni 331 108 5593

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.