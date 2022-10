4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Ph Lapis Museum

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Il LAPIS Museum: la perfetta meta per i giorni d’autunno

CONVIVIA. Il gusto degli antichi è la mostra perfetta per vivere l’atmosfera autunnale d’ottobre. Allestita all’interno della cripta della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, e realizzata in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, questa interessante esposizione comprende oltre 150 reperti rinvenuti all’ombra del Vesuvio in anni di campagne di scavo. Un focus sull’archeo-botanica che permette al visitatore di conoscere e comprendere le fasi più importanti dell’alimentazione degli antichi, dalla coltura alla cottura dei cibi. Un percorso a ritroso per scoprire le origini della nostra dieta mediterranea attraverso pezzi provenienti dalle sale e dai depositi del MANN. Crateri, oinochoai, piatti in ceramica sigillata, bronzi, anfore. Sono tanti e vari i reperti esposti, arricchiti dall’esperienza immersiva della ricostruzione di una cucina pompeiana, realizzata per l’occasione dal Museo Archeologico Virtuale, e la proiezione 3D di una villa rustica romana. La ricca offerta culturale del LAPIS Museum, nel cuore del centro storico di Napoli, prosegue con il percorso sotterraneo e il racconto del sottosuolo attraverso il Museo dell’Acqua, e l’affascinante storia dell’acquedotto greco-romano, e attraverso il Decumano Sommerso, e le pagine più recenti della storia dell’uomo. E ancora suggestive installazioni immersive restituiscono una fotografia della vita negli anni ’40 e i momenti salienti della seconda guerra mondiale.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail, indicando nome, giorno e orario di preferenza info@lapismuseum.com Lapis Museum

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail, indicando nome, giorno e orario di preferenza info@lapismuseum.com Lapis Museum Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 9 ottobre – Dal Petraio ai Quartieri Spagnoli

Quella del Petraio è una speciale passeggiata tra i vicoli panoramici che dal Vomero porta direttamente a Napoli Centro. Un luogo unico dove poter ammirare la città dall’alto. Scorci bellissimi, “vasci”, balconi fioriti, vigneti, agrumeti e famose dimore in stile liberty. La discesa del Petraio è un’antica strada che unisce la collina del Vomero con il Corso Vittorio Emanuele ed insieme alla Pedamentina di San Martino, a Calata San Francesco (via Aniello Falcone) e a tante altre piccole e ripide vie, rappresenta uno dei più interessanti iter turistici o, semplicemente, gradevoli passeggiate. Entreremo insieme nei Quartieri Spagnoli per vedere da vicino alcune opere di street art tra cui il famoso murale di Maradona.

L’evento è curato da Heart of the City – tour cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento: Appuntamento ore 10.15 all’uscita della funicolare di Via Morghen – Durata visita 2 ore circa – tour adatto a tutte le età – visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida

Appuntamento ore 10.15 all’uscita della funicolare di Via Morghen – Durata visita 2 ore circa tour adatto a tutte le età – visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida Contributo: Costo a persona 10€ / ridotto da 12 a 17 anni 5€ / ridottissimo da 8 a 11 anni 3€ / fino a 7 anni gratis

Costo a persona 10€ / ridotto da 12 a 17 anni 5€ / ridottissimo da 8 a 11 anni 3€ / fino a 7 anni gratis Organizzazione : Heart of the City – tour – Prenotazione obbligatoria 377 0994320 telefono o whatsapp

: – Prenotazione obbligatoria 377 0994320 telefono o whatsapp Maggiori Informazioni e prenotazioni: Heart of the City – tour

Domenica 9 ottobre – La bellezza degli scavi di Ercolano

Ercolano è un luogo della memoria, una città dall’area archeologica più piccola di quella di Pompei, ma un luogo incantato cristallizzato nel tempo. Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, la città fu scoperta nel 1738 con scavi che, a più riprese si interruppero varie volte. Poi uno scavo sistematico fu organizzato da Amedeo Maiuri a partire dal 1927 e riportò alla luce circa quattro ettari dell’antica città, ancor oggi visibile. Un grande museo a cielo aperto di cui sono stati riportati alla luce solo quattro dei venti ettari totali su cui originariamente si estendeva che ci hanno consegnato una città stupenda. Case spettacolare la riempiono come la Casa della Gemma che presenta uno dei mosaici più belli dell’antichità, la Casa dell’Albergo, coi suoi oltre duemila metri quadrati, in posizione panoramica sul mare, la più grande casa di Ercolano finora rinvenuta ed è l’unica della città a possedere un quartiere termale, con decorazioni a mosaico e affreschi. Da non perdere la Casa dello Scheletro data dall’unione di tre abitazioni e in parte già esplorata già in epoca borbonica. Un luogo bellissimo da scoprire.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – ore 10,30 presso la biglietteria – termine ore 12,45 – 13 circa

: – ore 10,30 presso la biglietteria – termine ore 12,45 – 13 circa Contributo : 12 euro a persona a cui si aggiunge costo museo di 13 euro (ingresso gratis x insegnanti, e fino a 18 anni – 3,50 ragazzi 18 a 25 )

: 12 euro a persona a cui si aggiunge costo museo di 13 euro (ingresso gratis x insegnanti, e fino a 18 anni – 3,50 ragazzi 18 a 25 ) Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 8 e domenica 9 ottobre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

: € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni.. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

