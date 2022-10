Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Photo by Krzysztof Kowalik on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città.

Tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

“CioccolaTeano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale

Il centro storico di Teano ospiterà per due weekend di ottobre 2022, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 e poi sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, una nuova edizione di “Cioccolateano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale. “Cioccolateano” è una manifestazione dedicata ai golosi del buon cioccolato che da anni richiama migliaia di visitatori nella bella cittadina casertana. Ed anche quest’anno il centro storico di Teano si riempirà di stand gastronomici dedicati al buon cioccolato, e non solo, con tanti artigiani e maestri cioccolatai che arriveranno a Teano con le loro gustose creazioni. Non mancheranno nei due weekend chocolate show, degustazioni e laboratori artistici, ed eventi per i bambini. “CioccolaTeano”, la festa del buon cioccolato artigianale.

La grande sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina

A Roccamonfina, in provincia di Caserta, anche nel weekend dell’8 e 9 ottobre 2022, ritorna la grande sagra dell’autunno, la Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina che si terrà anche in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con 7 fine settimana da non perdere. Tutte le grandi eccellenze del territorio, tra funghi, castagne, vino e tante altre buone specialità e con degustazioni, show cooking, mercatini, antiquariato, visite guidate, escursioni, mostre, spettacoli , concerti e animazione per bambini, per 7 weekend a Roccamonfina con anche il “vrollaro” più grande del mondo. Non mancheranno anche numerosi show cooking gratuiti che si terranno a Roccamonfina durante la Maxisagra ed a cui parteciperanno i più grandi chef Campania.Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra dei Funghi – Cusano Mutri – Benevento . Da venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 ritorna la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri la bella cittadina in provincia di Benevento . Nell’incantevole centro storico di Cusano la sagra si terrà tutti i giorni fino a domenica 16 ottobre. Nei giorni di sabato e domenica ci saranno tutti gli stands gastronomici aperti dalla mattina e sarà possibile fruire di tutte le attività. Negli altri giorni infrasettimanali gli stands apriranno alle ore 19:00. Alla Sagra dei Funghi a Cusano Mutri si troveranno i prodotti del sottobosco, gli ottimi funghi del comprensorio e poi anche carni, i salumi, i formaggi ed i prodotti da forno della zona con botteghe e cantine che, nel suggestivo centro storico, offriranno i buoni prodotti della zona del Matese. C i saranno anche, come negli altri anni, anche visite alle bellezze storiche ed architettoniche del centro storico di Cusano Mutri , con le antiche chiese e palazzi in pietra, le piazzette e gli stretti e suggestivi Non mancheranno spettacoli, spazi culturali, con la presentazione di libri e l’allestimento di mostre, e la possibilità di visitare il Museo civico del territorio Maggiori informazioni – Sagra dei Funghi a Cusano Mutri

. Da venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 ritorna la la bella cittadina in provincia di Benevento Nell’incantevole la sagra si fino a domenica 16 ottobre. Nei giorni di ci saranno tutti gli stands gastronomici e sarà possibile fruire di tutte le attività. Negli altri giorni infrasettimanali Alla Sagra dei Funghi a Cusano Mutri si troveranno gli ottimi funghi del comprensorio e poi anche carni, i salumi, i formaggi ed i prodotti da forno della zona con botteghe e cantine che, nel suggestivo centro storico, offriranno i saranno anche, come negli altri anni, anche visite alle bellezze storiche ed architettoniche con le antiche chiese e palazzi in pietra, le piazzette e gli stretti e suggestivi Non mancheranno spettacoli, spazi culturali, con la presentazione di libri e l’allestimento di mostre, e la possibilità di visitare il Museo civico del territorio l’Asprinum Festival la grande festa del buon vino Asprino- Cesa- Caserta – continua anche nel Weekend che va da giovedì 6 a domenica 9 ottobre la grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà a Cesa vicino ad Aversa nel casertano. Cesa in questi 4 giorni organizzerà tanti eventi con stand per far gustare i l buon vino Asprino per il tradizionale Asprinum Festival Edizione 2022, la festa dedicata all’apprezzatissimo vino locale Asprinio. La festa è sempre organizzata dalla Pro Loco di Cesa per tutelare e a promuovere uno dei migliori prodotti della zona, il buon vino Asprinio: altri quattro giorni di festa tra musica popolare, intrattenimento, arte, cultura, teatro, giochi, e naturalmente anche visite alle cantine e alle famose alberate d’Asprino. E anche quest’anno ci saranno le “Grotte Aperte”, visite guidate alla scoperta dei suoni, sapori e saperi delle Grotte di Cesa. E lungo il percorso ci saranno performance di teatro itinerante, con attori professionisti e tanto, tanto vino che accompagnerà numerosi itinerari enogastronomici per le stradine del borgo di Cesa. Da non perdere anche le serate evento gratuite con Enzo Avitabile venerdì 7, La Maschera sabato 8, Gabriele Esposito giovedì 6 e lo spettacolo con i “Ditelo Voi”domenica 9 ottobre. Maggiori informazioni – L’Asprinum Festival

continua anche nel Weekend la grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà a Cesa vicino ad Aversa nel casertano. Cesa in questi 4 giorni organizzerà tanti eventi con stand per far gustare i la festa dedicata all’apprezzatissimo vino locale Asprinio. La festa è sempre organizzata dalla Pro Loco di Cesa per tutelare e a promuovere uno dei migliori prodotti della zona, il buon vino Asprinio: altri quattro giorni di festa tra musica popolare, intrattenimento, arte, cultura, teatro, giochi, e naturalmente anche visite alle cantine e alle famose alberate d’Asprino. E anche quest’anno ci saranno visite guidate alla scoperta dei suoni, sapori e saperi delle Grotte di Cesa. E lungo il percorso ci saranno performance di teatro itinerante, con attori professionisti e tanto, tanto vino che accompagnerà numerosi itinerari enogastronomici per le stradine del borgo di Cesa. Da non perdere anche Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana – Avella – Avellino – Ritorna ad Avella, la storica città d’arte nell’avellinese la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che presenta quest’anno 5 giorni di festa, su due weekend . In particolare la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana si terrà nei giorni 8, 9 e 14, 15 e 16 Ottobre 2022, per la sua 9a edizione su due weekend dopo due anni di fermo. Una sagra sempre amata perché, oltre alle buone specialità irpine da gustare nei 5 giorni di fest a, propone anche visite alle tante bellezze della cittadina archeologica avellinese . Disponibili vari piatti tipici tra cui linguine noci e alici, penne ai funghi porcini, penne al sugo di cinghiale, panino salsiccia e friarielli, fagiolata con cotechini, caldarroste, dolci di nocciola e castagne, noci, nocciole crude e tostate. Maggiori informazioni – Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

Ritorna ad Avella, la la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che presenta quest’anno 5 giorni di festa, . In particolare la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana si terrà nei giorni 8, 9 e 14, 15 e 16 Ottobre 2022, per la sua 9a edizione su due weekend dopo due anni di fermo. Una sagra sempre amata perché, a, propone anche . Disponibili vari piatti tipici tra cui panino salsiccia e friarielli, fagiolata con cotechini, caldarroste, dolci di nocciola e castagne, noci, nocciole crude e tostate. Maggiori informazioni – Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si terrà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 Ottobree anche il 7, 8 e 9 ottobre e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all’aperto, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.