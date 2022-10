Ritorna la grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri fino a metà ottobre

Ph Adriana Gallinella

Da venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 ritorna la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri la bella cittadina in provincia di Benevento. Nell’incantevole centro storico di Cusano la sagra si terrà tutti i giorni fino a domenica 16 ottobre. Nei giorni di sabato e domenica ci saranno tutti gli stands gastronomici aperti dalla mattina e sarà possibile fruire di tutte le attività. Negli altri giorni infrasettimanali gli stands apriranno alle ore 19:00

La Sagra dei Funghi a Cusano Mutri con i prodotti del comprensorio del Matese

Alla grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri si troveranno i prodotti del sottobosco, gli ottimi funghi del comprensorio e poi anche carni, i salumi, i formaggi ed i prodotti da forno della zona con botteghe e cantine che, nel suggestivo centro storico, offriranno i buoni prodotti della zona del Matese.

Non mancheranno, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il consorzio Gal Titerno, anche botteghe dei Maestri Artigiani della zona con le loro opere in legno, pietra e ferro battuto che si alterneranno con le “le botteghe dei sapori”.

Ci saranno anche, come negli altri anni, anche visite alle bellezze storiche ed architettoniche del centro storico di Cusano Mutri, con le antiche chiese e palazzi in pietra, le piazzette e gli stretti e suggestivi vicoli. Non mancheranno spettacoli, spazi culturali, con la presentazione di libri e l’allestimento di mostre, e la possibilità di visitare il Museo civico del territorio ed il Paleo-Lab con il parco geopaleontologico della non lontana Pietraroja, la patria del cucciolo di dinosauro “Ciro”.

Tutte le attività tra venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 saranno annunciate di volta in volta e le troverete sulla pagina facebook ufficiale della 42^ edizione la Sagra dei Funghi di Cusano Mutri.

