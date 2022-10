Animaverso: il festival con grandi spettacoli gratuiti in costiera amalfitana

© Napoli da Vivere

Un festival gratuito con concerti e spettacoli di Carlo Faiello, Peppe Servillo, Cristina Donadio, Giovanni Mauriello e Fiorenza Calogero e tanti bravi artisti nei paesi più belli della costiera amalfitana

Fino al 16 ottobre 2022 grandi appuntamenti gratuiti da non perdere in costiera amalfitana per la V edizione del festival “Animaverso” la bella manifestazione che si terrà tra Conca Dei Marini, Scala e Tramonti.

“AnimaVerso – Itinerari di Arte, Cultura, Benessere in Costiera” è un festival finanziato dalla Regione Campania e cofinanziato dai Comuni di Minori, Atrani, Conca de’ Marini, Scala e Tramonti per l’ideazione e direzione artistica di Gigi Di Luca.

Un bel festival che presenta grandi spettacoli gratuiti e che arriva per la prima volta in costiera Amalfitana e vede coinvolti cinque comuni de “La Divina costiera”: Minori come comune capofila, e poi Atrani, Conca dei Marini, Scala, Tramonti. Gli eventi sono già iniziati ad aprile di quest’anno e giungono a conclusione proprio nel mese di ottobre 2022 con un fitto programma di importanti eventi.

“AnimaVerso – Itinerari di Arte, Cultura, Benessere in Costiera”- eventi di ottobre 2022

1 ottobre 2022 – Conca Dei Marini – a Campo San Pancrazio si ricomincia con lo spettacolo “La Festa degli Ulivi” di Carlo Faiello.

8 ottobre 2022 – Tramonti – Presso la Chiesa di San Giovanni Battista frazione Campinola, a Tramonti, alle ore 17.30 l'incontro " Una Storia con gli Umili " – dialogo su Sant'Alfonso Maria de Liguori con la partecipazione di istituzioni, storici e di Ambrogio Sparagna, tra i più importanti volti della musica popolare europea

8 ottobre 2022 – Tramonti – alle ore 19.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista, " Fermarono i Cieli" con Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel e l'ensemble di musica popolare Lo spettacolo "Fermarono i Cieli" propone alcuni canti religiosi popolari ed altri appositamente composti da Ambrogio Sparagna affidandoli all'interpretazione originalissima di Peppe Servillo e di un gruppo di strumenti popolari fra cui una zampogna gigante.

9 ottobre 2022 – Tramonti – Convento di San Francesco di Tramonti, il reading teatrale e musicale dell'attrice napoletana Cristina Donadio in "Appassionata " alle 18. Il concerto spettacolo diretto da Gigi Di Luca e con l'accompagnamento musicale di Mario Crispi, Giovanni Seneca e Francesco Savoretti, è un omaggio alla donna del Mediterraneo ai luoghi in cui la sua essenza è viva, alla sua eterna bellezza e alla sua grazia resistente ed Appassionata.

15 ottobre 2022 – Scala . a Piazza Municipio di Scala "Da Parhenope a Medina" con Giovanni Mauriello ore 21

16 ottobre 2022 – Chiusura della rassegna artistico culturale Animaverso, presso la Chiesa di Sant'Alfonso Maria de' Liguori con Fiorenza Calogero in "Donna Madonna ore 18.

Tutti gli eventi in programma della rassegna “AnimaVerso 2022” sono gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili.

Maggiori informazioni – Anima Verso 2022

