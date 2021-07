Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 23 al 25 luglio 2021

Tante cose da fare anche vicino a Napoli e in Campania in presenza nel prossimo weekend dal 23 al 25 luglio 2021. Riaperti i musei, i parchi, i cinema e possibili le visite guidate sempre con prudenza. A Napoli e in Campania si riparte con tanti eventi all’aperto e in sicurezza

Riprendono gli eventi in presenza sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 23 al 25 luglio 2021.

Gli eventi in presenza da non perdere vicino a Napoli e in Campania

Pozzuoli Jazz Festival nel Parco Archeologico di Cuma e nei siti flegrei

Grande jazz nei luoghi più belli dei Campi Flegrei con 4 concerti nel Parco archeologico di Cuma e poi concerti anche nei locali e music club del territorio flegreo.Prossimi 23 e 27 Pozzuoli Jazz Festival

Sogno e son desto: Massimo Ranieri nello splendido Belvedere di San Leucio a Caserta

Venerdì 23 luglio 2021 una nuova versione dello show “Sogno e son desto” di Massimo Ranieri nel Belvedere di San Leucio a Caserta. Massimo Ranieri nello splendido Belvedere di San Leucio

Il San Carlo sotto le stelle: grandi concerti all’aperto nei posti più belli della Campania

Uno straordinario concerto dell’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini si terrà di sera in alcuni dei posti più belli della Campania a soli 15 euro. Benevento 24 e Terme Romane di Baia 28 Il San Carlo sotto le stelle

Estate 2021 a Sorrento: tanti eventi da non perdere a Villa Fiorentino

A Villa Fiorentino a Sorrento Summertime 2021 con eventi gratuiti e a pagamento con tanti artisti come Peppe Barra, Gigi Finizio, Giobbe Covatta, Rosalia Porcaro, e tanti altri.Prossimi 23 e 24 Estate 2021 a Sorrento

Ischia libri d’A…mare: la rassegna gratuita a Lacco Ameno ad Ischia

A Ischia dal 17 luglio al 1 agosto la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare’ a Lacco Ameno, con Gino Rivieccio, Federico Rampini e Marisa Laurito Prossimo 27 luglio. Ischia libri d’A…mare

Voci del Monte 2021: teatro all’aperto per grandi e piccoli

Spettacoli teatrali all’aperto per grandi e piccini ai piedi del monte Somma per una bella rassegna dal titolo Le Voci del Monte 2021. Prossimi 23,24 e 25 luglio Voci del Monte 2021

Un’Estate da RE: ritorna la grande musica alla Reggia di Caserta

Due grandi palchi sia nella piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia che nel teatro nell’Aperia del Giardino inglese per tanti grandi nomi della musica. prossimo 21,23 e 26 luglio Un’Estate da RE

Due mesi di grandi eventi con il Carditello Festival nelle Reggia Borbonica

Due mesi di eventi per il Carditello Festival 2021 che si terrà nella splendida Reggia di Carditello dal 3 luglio al 29 agosto 2021 presentando 11 spettacoli con oltre 60 artisti coinvolti. Carditello Festival

Concerti gratuiti ad Amalfi ai piedi della splendida Cattedrale

Concerti gratuiti da non perdere nella centralissima Piazza Duomo ad Amalfi con serate di musica d’autore che si svolgeranno ai piedi della spettacolare scalinata della Cattedrale. Prossimo 26 Concerti a Piazza Duomo ad Amalfi

Ischia Global Film & Music Festival con premi Oscar, star del cinema e 200 film gratuiti

Oltre 200 proiezioni gratuite nelle sale cinematografiche di Ischia e su alcune piattaforme online per l’Ischia Global Film & Music Festival, dal 18 al 25 luglio Ischia Global Film

La grande musica alla Reggia di Caserta: il programma del weekend

Continua la sesta edizione di un’Estate da Re con eventi sotto le stelle all’Aperia della Reggia di Caserta che si trova nella parte alta del parco reale. Prossimi 25 e 26 luglio Estate da Re

Concerti al tramonto nella splendida Villa San Michele di Capri

Dal 9 luglio al 13 agosto concerti al tramonto per “Un’estate per sognare – Le serate del 2021” con interessanti appuntamenti Prossimo 23 luglio. Concerti a Villa San Michele

Vietri in Scena 2021: tanti eventi da non perdere nella splendida Vietri sul Mare

Anche quest’anno tanti spettacoli nella panoramicissima Villa Comunale di Vietri sul Mare per la rassegna “Vietri in Scena”. Prossimi 23 e 26 luglio Vietri in Scena

La Tempesta di Shakespeare immersi nei boschi del Monte Faito

Uno spettacolo di Shakespeare per adulti e bambini con un allestimento “green” tra i boschi del Monte Faito per tutti i sabati e le domeniche di luglio Teatro alle Neviere del Monte Faito

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre sempre a 3,50 € a biglietto Fresko Film a Portici

Teatri di Pietra spettacoli teatrali negli splendidi Teatri Antichi della Campania

Dal 15 luglio al 7 agosto 2021 Teatri di Pietra in Campania con spettacoli teatrali e di danza nei teatri antichi a Santa Maria Capua Vetere, a Teano e a Maddaloni Teatri di Pietra.

Aperture Straordinarie Serali del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Dal 4 luglio al 5 settembre 2021 sarà possibile visitare di notte i suggestivi siti Archeologici di Paestum e Velia che, rimarranno aperti dalle ore 20:00 a 5 euro con con visite libere o su prenotazione per le visite animate. Paestum e Velia by Night:

A Positano “Vicoli in Arte” con 100 eventi per tutta l’estate: programma di luglio

A Positano la rassegna “Vicoli in Arte” con oltre 100 appuntamenti in ogni angolo della bella cittadina costiera tra arte, cultura, poesia, musica, danza. Vicoli in Arte

Ravello Festival 2021: il programma del festival dal Belvedere di Villa Rufolo

Torna il Ravello Festival che per l’edizione 2021, la 69esima del festival più bello del mondo, si svolgerà dal 1 luglio al 28 agosto 2021 nel Belvedere di Villa Rufolo a picco sul mare della costiera amalfitana. prossimi eventi 22 e 24 luglio. Ravello Festival 2021

Pompeii Theatrum Mundi: spettacoli all’aperto nel Teatro Grande di Pompei

Dal 24 giugno al 25 luglio 2021 al Teatro Grande di Pompei si terrà la quarta edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi con 5 prime teatrali Pompeii Theatrum Mundi

Cinema intorno al Vesuvio: film all’aperto di sera a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

Da sabato 26 giugno al 14 agosto 2021, Cinema intorno al Vesuvio, la oramai “storica” rassegna di cinema all’aperto di sera a 4 € Miss Marx – 22/La vita straordinaria di David Copperfield – 23 e 24/Lei mi parla ancora – 25 Cinema intorno al Vesuvio

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Teatro alla Deriva 2021: il teatro sulla zattera alle Stufe di Nerone

Un evento teatrale unico in Italia dove gli artisti si esibiranno di notte su una zattera galleggiante sull’acqua del laghetto delle Stufe di Nerone Prossimo spettacolo 25 luglio. Teatro alla Deriva

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massa Lubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2021 a Massa Lubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

Cinema all’aperto nel grande Anfiteatro Campano per l’Arena Spartacus Festival

Oltre 70 serate fino al 12 Settembre all’aperto nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua con anche film e spettacoli di ottimo livello. Arena Spartacus Festival

Immersioni notturne nel mare di Baia con un sommergibile turistico

Oltre alle visite di giorno al Parco Archeologico Sommerso di Baia anche visite notturne vicino al Castello di Baia e ai resti archeologici del porto e alle antiche peschiere a Baia con un sommergibile turistico

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Dall’11 giugno 2021 il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Fly Jazzy Nights Positano l’estate con il jazz sulle terrazze sul mare

Serate jazz sulle terrazze vista mare che si ripeteranno per tutta l’estate: è il Fly Jazzy Nights Positano una rassegna musicale con performance dal vivo Fly Jazzy Nights

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Ritorna il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2021

Dal 12 giugno 2021 sarà riattivato il servizio automobilistico giornaliero dell’EAV che va dal Vomero a Miseno, passando dal Vomero e nella zona di Fuorigrotta. il Bus del Mare

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Visitabile di nuovo il particolare Museo Archeologico Romano che si trova al centro di Positano sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Una grande villa romana del I secolo dC

Riprendono le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

Grotta Azzurra a Capri: come visitarla e prezzi

Riapre il celebre sito marino che si trova a Capri Una grotta che attrae ogni anno tantissimi turisti italiani e stranieri. I prezzi e come visitarla Riapre la Grotta Azzurra

Un’opera di Jorit con Frida Kahlo realizzata alla Reggia Designer Outlet

Jorit ha realizzato un grande dipinto che rappresenta il volto di Frida Kahlo grande artista messicana. Resterà sei mesi e poi sarà venduta per beneficenza. Jorit con Frida Kahlo

Aprono a Forio gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica Giardini la Mortella

Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Carditello Experience: al Real Sito di Carditello tanti eventi a giugno all’aperto

Nuovi itinerari ecoturistici per scoprire la Reggia di Carditello, a piedi e in bici, spettacoli nell’area pic-nic e tanto altro. Gli eventi di giugno. Carditello Experience

La Campania seconda regione in Italia con ben 19 Bandiere Blu

Prima in Italia si conferma la Liguria con 32 località, mentre al secondo posto c’è quest’anno la Campania, con 19 Bandiere blu. Le 19 località in Campania

I Musei e i luoghi di Cultura riaperti nelle vicinanze di Napoli e in Campania

Succede vicino a Napoli e in Campania in questo periodo

La camminata più bella del mondo: un percorso pedonale mozzafiato tra Amalfi, Atrani e Ravello. progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile la “Divina Costiera ”

progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile ” Un nuovo murale per Diego Armando Maradona a Frattamaggiore – nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne Un nuovo murale per Diego

nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne Straordinaria Baia Sommersa: ritrovata una grande villa romana con vasche e piscine termali svelando il volto della straordinaria Baia Imperiale, Baia Sommersa

svelando il volto della straordinaria Baia Imperiale, La prima guida Lonely Planet dedicata alla Campania ed ai suoi tesori in vendita la p rima guida dedicata alla Campania di Lonely Planet

rima guida dedicata alla Campania di Linea Alta Velocità Napoli-Bari: un grande viadotto di 80 metri installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Napoli-Bari

installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia – Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema un Dino Park da 100.000 metri quadrati

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. Cannavacciuolo in Campania

a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. La Tomba di Agrippina alla Marina di Bacoli: riaprirà dopo 20 anni Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Tomba di Agrippina

Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. La Federico II aprirà un centro studi in Archeologia subacquea a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Archeologia Subaquea

a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Il “Vagone della Memoria” nel Parco Vanvitelliano del Fusaro – Un vagone utilizzato per portare gli ebrei ad Auschwitz – Birkenau a Bacoli Il “Vagone della Memoria”

