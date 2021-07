Voci del Monte 2021: teatro all’aperto per grandi e piccoli

Il Vesuvio fotografato da @agogra

Spettacoli teatrali all’aperto per grandi e piccini ai piedi del monte Somma per una bella rassegna dal titolo Le Voci del Monte 2021

A Somma Vesuviana, vicino Napoli, fino alla fine di luglio 2021 si terrà una bella rassegna con spettacoli teatrali all’aperto per grandi e piccini ai piedi del monte Somma. Gli eventi si tengono infatti presso lo spazio esterno de Il Torchio nel parco degli Aromi (via Colonnello Aliperta) per una bella manifestazione, dal titolo Le Voci del Monte 2021, organizzata in collaborazione tra l’associazione Il Torchio e il teatro Summarte.

Una rassegna che vuole essere un momento di incontro in piena sicurezza, per un teatro sentito come occasione di condivisione di sguardi sul reale. La prenotazione agli spettacoli è obbligatoria chiamando al 3935667597 o 3333364729.

Le Voci del Monte 2021 – programma

I prossimi spettacoli sono i seguenti:

sabato 17 luglio, ore 19 e 21 – Bestie di scena – con la compagnia del torchio diretta da Fabio Cocifoglia (adatto anche ai bambini)

– con la compagnia del torchio diretta da Fabio Cocifoglia (adatto anche ai bambini) domenica 18 luglio, ore 19 e ore 21 – Raccontando Eduardo – di e con Antonio Vitale.

– di e con Antonio Vitale. Martedì 20 luglio ore 18 e alle 20 – Carosello di fiabe – con la compagnia la Mansarda (adatto anche ai bambini)

– con la compagnia la Mansarda (adatto anche ai bambini) Venerdì 23 luglio ore 19.00 e 21.00 – Grand Hotel della Luna – con Maria Rosaria de Medici

– con Maria Rosaria de Medici Sabato 24 luglio ore 19.00 e 21.00 – Il Piccolo Principe – con Salvatore Palombi Domenica (adatto anche ai bambini)

– con Salvatore Palombi Domenica (adatto anche ai bambini) Domenica 25 luglio alle 19 e alle 21- Mamme piccole tragedie minimali – di Annibale Ruccello. Con Stefania Cerbone, Vincenzo Arena, Pasquale Indolfi, Francesca Iossa regia di Vincenzo Arena

Informazioni, prenotazione obbligatoria e ticket Le Voci del Monte 2021 – 3333364729 o al 3935667597

