Concerti al tramonto nella splendida Villa San Michele di Capri

Concerti al tramonto nella splendida Villa San Michele ad Anacapri ex dimora di Axel Munthe che oggi è una Villa-Museo ed è tra i luoghi più visitati della Campania

Riprendono i concerti estivi nella splendida Villa San Michele ad Anacapri ex dimora di Axel Munthe, scrittore e medico personale della Regina di Svezia. Villa San Michele è oggi una splendida Villa-Museo ed è tra i luoghi più visitati della Campania ed è gestita dal Consolato di Svezia.

E quest’anno dal 9 luglio al 13 agosto 2021 presenta un interessante programma di concerti al tramonto per la rassegna concertistica dal titolo “Un’estate per sognare – Le serate del 2021” con altri interessanti appuntamenti fino al 28 agosto.

Il programma di concerti e degli eventi al tramonto a Villa San Michele

Venerdì 9 luglio ore 20:00 – Il soprano drammatico Ingela Brimberg inizia la stagione con un ricco programma wagneriano, insieme alla pianista Ivetta Irkha. In programma musiche di Richard Wagner, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt

Il soprano drammatico Ingela Brimberg inizia la stagione con un ricco programma wagneriano, insieme alla pianista Ivetta Irkha. In programma musiche di Richard Wagner, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt Venerdì 16 luglio ore 20:00 – un concerto al crepuscolo con la cantante di corte e mezzosoprano Katarina Karnéus accompagnata dal pianista e compositore Johan Ullén. Arie d’opera italiane e francesi e canzoni svedesi.

un concerto al crepuscolo con la cantante di corte e mezzosoprano Katarina Karnéus accompagnata dal pianista e compositore Johan Ullén. Arie d’opera italiane e francesi e canzoni svedesi. Venerdì 23 luglio ore 20:00 – Evento con il clarinettista Magnus Holmander e la fisarmonicista Irina Serotyuk che hanno vinto il primo premio al concorso “Giovane e promettente”. Il loro repertorio mescola musica classica con jazz swing e klezmer giocoso. Oltre a elementi teatrali e giochi di magia.

Evento con il clarinettista Magnus Holmander e la fisarmonicista Irina Serotyuk che hanno vinto il primo premio al concorso “Giovane e promettente”. Il loro repertorio mescola musica classica con jazz swing e klezmer giocoso. Oltre a elementi teatrali e giochi di magia. Venerdì 30 luglio ore 20:00 – Il mezzosoprano Matilda Paulsson e il soprano Henriikka Gröndahl, accompagnate al pianoforte dal maestro Matti Hirvonen interpretano le Arie di Verdi e Puccini e romanzi nordici

– Il mezzosoprano Matilda Paulsson e il soprano Henriikka Gröndahl, accompagnate al pianoforte dal maestro Matti Hirvonen interpretano le Arie di Verdi e Puccini e romanzi nordici Giovedì 5 Agosto ore 19:00 – non un concerto ma una presentazione del libro Stupor mundi. Storia del mediterraneo in trenta oggetti di Paolo Giulierini – Edizioni Rizzoli

non un concerto ma una presentazione del libro Stupor mundi. Storia del mediterraneo in trenta oggetti di Paolo Giulierini – Edizioni Rizzoli Venerdì 6 agosto ore 20:00 – riprendono i concerti con il pianista Gianluca Luisi che si cimenterà nel repertorio di Luwding van Beethoven e Franz Chopin

– riprendono i concerti con il pianista Gianluca Luisi che si cimenterà nel repertorio di Luwding van Beethoven e Franz Chopin Venerdì 13 Agosto ore 20:00 – il maestro Pasquale Iannone acclamato pianista italiano sarà l’interprete delle pagine di Rachmaninov e Liszt chiudendo la rassegna musicale.

il maestro Pasquale Iannone acclamato pianista italiano sarà l’interprete delle pagine di Rachmaninov e Liszt chiudendo la rassegna musicale. Dal 26 al 29 agosto Il salotto della Sfinge – Incontri di cinema, letteratura e arte – Villa San Michele ricrea un festival dalle atmosfere intime, un salotto in cui il pubblico possa interagire con autori, registi e artisti in voga. Un’edizione nel segno dell’arte nel mondo LGBT, che apre con una mostra di design firmata Zanat.

La rassegna concertistica si svolgerà ogni venerdì fino al 13 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Agli eventi si accede con prenotazione obbligatoria e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) ci si può recare alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima.

Maggiori informazioni – Villa San Michele tel. 081.8371401

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata