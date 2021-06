Cinema intorno al Vesuvio: film all’aperto di sera a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Il Programma

Ritorna Cinema intorno al Vesuvio, la rassegna estiva di cinema che ci propone, in sicurezza, 44 serate di cinema all’aperto di sera nei grandi giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Ma anche l’evento “Corti in Villa”con tanti interessanti cortometraggi e l’Incontri in Terrazza con i protagonisti del mondo del cinema

Da sabato 26 giugno al 14 agosto 2021, sempre alle 21,15, riparte Cinema intorno al Vesuvio, la oramai “storica” rassegna di cinema all’aperto di sera che da qualche anno si è spostata da San Sebastiano al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

E si inizia con ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti, film pluripremiato, che sarà replicato anche domenica 27 giugno. In programma importanti focus sul cinema napoletano, sul nazionale di qualità e sul cinema per ragazzi e poi cortometraggi, serate con ospiti sulle terrazze di Villa Bruno, per una rassegna di Arci Movie che richiama sempre molti spettatori per la qualità della sua offerta.

Cinema intorno al Vesuvio con 44 serata all’aperto con grandi film e non solo

Nel parco di Villa Bruno, appena restaurato, la rassegna curata da Arci Movie, prevede sempre film di qualità a soli 4 euro a posto unico con inizio alle 21,15.

Nella rassegna ci sarà anche l’appuntamento, sempre apprezzato, con “Corti in villa”, giunto alla quarta edizione, che prevede una selezione di cortometraggi provenienti dai più importanti festival italiani e stranieri con inizio dal 3 agosto con Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia, 2020 – 12’) che ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Non mancheranno anche gli Incontri in Terrazza sulle splendide terrazze di Villa Bruno con i protagonisti del mondo del cinema.

Programma delle proiezioni all’arena di Villa Bruno

Volevo nascondermi – 26 e 27 giugno 2021 | ore 21.15

La dea fortuna – 28 e 29 giugno 2021 | ore 21.15

Il buco in testa – 30 giugno 2021 | ore 21.15

After 2 – 1 e 2 luglio 2021 | ore 21.15

18 regali – 3 e 4 luglio 2021 | ore 21.15

Gelsomina Verde – 5 luglio 2021 | ore 21.15

Un divano a Tunisi – 6 luglio 2021 | ore 21.15

Hammamet – 7 luglio 2021 | ore 21.15

James – 8 luglio 2021 | ore 21.15

Padrenostro – 9 luglio 2021 | ore 21.15

Crudelia – 10 e 11 luglio 2021 | ore 21.15

I profumi di Madame Walberg – 12 luglio 2021 | ore 21.15

Il Re muore – 13 luglio 2021 | ore 21.15

Spaccapietre – 14 luglio 2021 | ore 21.15

Nomadland – 15 e 16 luglio 2021 | ore 21.15

Onward – Oltre la magia – 17 e 18 luglio 2021 | ore 21.15

Fulci Talks – 19 luglio 2021 | ore 21.15

Sorry We Missed You – 20 luglio 2021 | ore 21.15

Rosa Pietra Stella – 21 luglio 2021 | ore 21.15

Miss Marx – 22 luglio 2021 | ore 21.15

La vita straordinaria di David Copperfield – 23 e 24 luglio 2021 | ore 21.15

Lei mi parla ancora – 25 luglio 2021 | ore 21.15

The Father – Nulla è come sembra – 2 agosto 2021 | ore 21.15

Le sorelle Macaluso – 3 agosto 2021 | ore 21.15

Non odiare – 4 agosto 2021 | ore 21.15

Controllare sulla pagina Facebook eventuali variazioni ai programmi comunicati

Cinema intorno al Vesuvio: prezzi, orari e date

Quando: Da sabato 26 giugno al 14 agosto 2021

Arena di Villa Bruno San Giorgio A Cremano (NA) Orari: inizio spettacoli ore 21.15 – apertura cassa ore 20.00

inizio spettacoli ore 21.15 – apertura cassa ore 20.00 Prezzo biglietto: Posto unico 4 euro

Posto unico 4 euro Contatti e informazioni: 081 5967493 334 6895990 | info@arcimovie.it

081 5967493 334 6895990 | info@arcimovie.it Siti ufficiali – Arcimovie

Facebook: – Arci Movie Napoli

