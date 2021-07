Teatri di Pietra in Campania: con spettacoli negli splendidi Teatri Antichi

Parte anche in Campania la manifestazione Teatri di Pietra che presenta spettacoli teatrali e di danza nei teatri antichi e nelle aree monumentali italiane

Si svolgerà dal 15 luglio al 7 agosto 2021 Teatri di Pietra in Campania 2021 l’evento nazionale che presenta spettacoli teatrali e di danza nei teatri antichi e nelle aree monumentali italiane. In Campania gli spettacoli si terranno in alcune zone straordinarie della regione ed in particolare nelle aree archeologiche di Santa Maria Capua Vetere, di Teano e di Maddaloni, nell’ambito degli appuntamenti della Rete Nazionale dei Teatri di Pietra.

Nella nostra regione si terranno ben tredici appuntamenti di teatro, teatro musicale e danza con numerose spettacoli che hanno in comune l’originalità della rilettura del tema classico, coniugato con i luoghi e declinato nelle sue diverse anime.

Teatri di Pietra in Campania 2021 è a cura di CapuAntica Festival e Pentagono Produzioni Associate con Ministero della Cultura, Direzione Generale dei Musei Campani, Regione Campania, il sostegno dei Comuni di S. M. Capua Vetere, Teano e Maddaloni, la collaborazione della Pro Loco di Teano.

Teatri di Pietra in Campania 2021 – programma

Giovedì 15 luglio – Anfiteatro Campano – S. M. Capua Vetere – Infiniti Mondi da Giordano Bruno, drammaturgia diMario Brancaccio, con Lucia Cinquegrana, Elisa Carta Carosi, Claudia Morello, Lucrezia Serafini, Paola Saribas, Mario Brancaccio, regia e coreografia Aurelio Gatti.

da Giordano Bruno, drammaturgia diMario Brancaccio, con Lucia Cinquegrana, Elisa Carta Carosi, Claudia Morello, Lucrezia Serafini, Paola Saribas, Mario Brancaccio, regia e coreografia Aurelio Gatti. Venerdì 16 luglio – Anfireatro Campano – S. M. Capua Vetere – Processo a Socrate dai Dialoghi di Platone, scritto e diretto da Piero Nuti, con Piero Nuti ed Elia Tedesco.

dai Dialoghi di Platone, scritto e diretto da Piero Nuti, con Piero Nuti ed Elia Tedesco. Sabato 17 luglio – Teatro Romano Teanum Sidicium – Teano – Pollicinella Canti e suoni di un mito , con Patrizia Spinosi, Mario Brancaccio, Virgilio Brancaccio, Simona Esposito, regia e messa in scena Mario Brancaccio. Concerto-spettacolo

, con Patrizia Spinosi, Mario Brancaccio, Virgilio Brancaccio, Simona Esposito, regia e messa in scena Mario Brancaccio. Concerto-spettacolo Domenica 18 luglio – Museo Archeologico Calatia – Maddaloni – Gallineide Giuochi in Musica , con Patrizia Spinosi, Mario Brancaccio, Virgilio Brancaccio, Simona Esposito, regia e messa in scena Mario Brancaccio.

, con Patrizia Spinosi, Mario Brancaccio, Virgilio Brancaccio, Simona Esposito, regia e messa in scena Mario Brancaccio. Mercoledì 21 luglio – Museo Archeologico Calatia – Maddaloni – Daphne da Le Metamorfosi di Ovidio, con Lucia Cinquegrana, Lucrezia Serafini, Luca Piomponi, drammaturgia e coreografia Aurelio Gatti.

da Le Metamorfosi di Ovidio, con Lucia Cinquegrana, Lucrezia Serafini, Luca Piomponi, drammaturgia e coreografia Aurelio Gatti. Giovedì 22 luglio – Teatro Romano Teanum Sidicium – Teano – La Tempesta , da Eneide e Virgilio, drammaturgia Sebastiano Tringali, con Lucia Cinquegrana, Valeria Busdraghi, Paola Saribas, Sebastiano Tringali, regia e coreografia Aurelio Gatti.

, da Eneide e Virgilio, drammaturgia Sebastiano Tringali, con Lucia Cinquegrana, Valeria Busdraghi, Paola Saribas, Sebastiano Tringali, regia e coreografia Aurelio Gatti. Venerdì 23 luglio, Anfiteatro Campano – S. M. Capua Vetere – Dyskolos – Lo Scorbutico di Menandro adattamento e regia Cinzia Maccagnano, con Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano.

– Lo Scorbutico di Menandro adattamento e regia Cinzia Maccagnano, con Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano. Sabato 24 luglio, Anfiteatro Campano – S. M. Capua Vetere – Dante/Enea – il viaggio da Dante, Virgilio, Caproni, drammaturgia di Sebastiano Tringali, con Valeria Busdraghi, Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Lucia Cinquegrana, Arianna Di Palma, Matteo Gentiluomo, Claudia Morello, Sebastiano Tringali, regia e coreografia Aurelio Gatti.

– il viaggio da Dante, Virgilio, Caproni, drammaturgia di Sebastiano Tringali, con Valeria Busdraghi, Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Lucia Cinquegrana, Arianna Di Palma, Matteo Gentiluomo, Claudia Morello, Sebastiano Tringali, regia e coreografia Aurelio Gatti. Domenica 25 luglio, Museo Archeologico Calatia – Maddaloni – Lupus in Fabula – da Esopo e Fedro, drammaturgia di Tato Russo, con Chiara Meschini, Luisa Stagni

– da Esopo e Fedro, drammaturgia di Tato Russo, con Chiara Meschini, Luisa Stagni Venerdì 30 luglio – Anfiteatro Campano – S. M. Capua Vetere – Labirinto di Cnosso – I Miti dell’amore e degli Eroi da Virgilio, Ovidio, D’Annunzio con Martina Libro, Giulio Pesacane, Marco Protano, Marco Rubino, Beatrice Maria Tafuri, Giuseppe Vidino, Roberta Zamuner, Mario Di Fonzo, regia e coreografia di Giulio Pesacane.

– I Miti dell’amore e degli Eroi da Virgilio, Ovidio, D’Annunzio con Martina Libro, Giulio Pesacane, Marco Protano, Marco Rubino, Beatrice Maria Tafuri, Giuseppe Vidino, Roberta Zamuner, Mario Di Fonzo, regia e coreografia di Giulio Pesacane. Sabato 31 luglio Teatro Romano Teanum Sidicium – Teano – Il Carro di Dioniso – commedia comica dall’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli, con Massimo Pagano, Claudio Lardo, Christian Salicone, Filippo D’amato e Denny Mendez, Vito Cesaro, regia e adattamento di Vito Cesaro.

– commedia comica dall’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli, con Massimo Pagano, Claudio Lardo, Christian Salicone, Filippo D’amato e Denny Mendez, Vito Cesaro, regia e adattamento di Vito Cesaro. Venerdì 6 agosto – Teatro Romano Teanum Sidicium – Teano – La Danza di Zorba – dal romanzo di Nikos Kazantzakis, con Martina Libro, Gioia Marcello, Claudia Morello, Giulio Pesacane, Giuseppe Protano, Marco Protano, Rosanna Rauso, Marco Rubino, Beatrice Maria Tafuri, Giuseppe Vidino, Roberta Zamuner, regia e coreografia di Giulio Pesacane.

– dal romanzo di Nikos Kazantzakis, con Martina Libro, Gioia Marcello, Claudia Morello, Giulio Pesacane, Giuseppe Protano, Marco Protano, Rosanna Rauso, Marco Rubino, Beatrice Maria Tafuri, Giuseppe Vidino, Roberta Zamuner, regia e coreografia di Giulio Pesacane. Sabato 7 agosto – Teatro Romano Teanum Sidicium – Teano – Concerto della Rome International Orchestra in Mitologico Morricone, direttore M° Giorgio Proietti, arrangiamenti e orchestrazione M° Cesare Buccitti.

Teatri di Pietra in Campania: prezzi, orari e date

Quando: 15 luglio al 7 agosto 2021 – Inizio spettacoli ore 21.00

15 luglio al 7 agosto 2021 – Inizio spettacoli ore 21.00 Dove: aree archeologiche di Santa Maria Capua Vetere, di Teano e di Maddaloni,

aree archeologiche di Santa Maria Capua Vetere, di Teano e di Maddaloni, Prezzo biglietto: Ingresso euro 12 (intero), euro 10 (ridotto) – solo euro 20 per il concerto “Mitologico Morricone”

Ingresso euro 12 (intero), euro 10 (ridotto) – solo euro 20 per il concerto “Mitologico Morricone” Contatti e informazioni: Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione al numero whatsapp 3519072781, biglietti acquistabili su Liveticket anche con 18app e Carta Docente.

Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione al numero whatsapp 3519072781, biglietti acquistabili su Liveticket anche con 18app e Carta Docente. Maggiori informazioni Teatri di Pietra in Campania

