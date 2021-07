Un’Estate da RE: ritorna la grande musica alla Reggia di Caserta

Dal 6 luglio al 4 agosto 2021 ritorna anche quest’anno la sesta edizione di un’Estate da Re, la grande rassegna musicale organizzata da Scabec con la Regione Campania, il comune di Caserta ed in collaborazione con il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Un grande evento diventato un appuntamento fisso nella stagione estiva che porta spettacoli di altissimo profilo presso il meraviglioso emiciclo sotto le stelle dell’Aperia della Reggia di Caserta che si trova nella parte alta del parco reale, incastonato nel Giardino Inglese.

Anche questa edizione si svolgerà in uno dei monumenti più importanti al mondo con i grandi protagonisti della musica internazionale cominciando da Riccardo Muti, che sarà alla guida della ‘sua’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e poi tanti altri gradi musicisti come Daniel Oren, Ludovico Einaudi, Jodi Bernacer, Vittorio Grigolo, Anna Netrebko,

Tante stelle per una rassegna che per la sua sesta edizione si svolge sia con un palcoscenico mozzafiato nella piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia sia nel tradizionale teatro nell’Aperia del Giardino inglese.

Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta è uno dei palazzi reali più belli e maestosi d’Italia. Il Palazzo fu voluto e realizzato per conto di Carlo di Borbone, Re del Regno delle due Sicilie. Progettata da Luigi Vanvitelli, la Reggia rappresenta uno dei punti d’interesse da non perdere in Campania grazie all’imponenza della sua architettura, la bellezza degli appartamenti storici e il grande parco annesso. Grazie alla sua unicità la Reggia di Caserta è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco.

È possibile visitare lo splendido Palazzo con il suo parco tutti i giorni eccetto il martedì dalle 8:30 alle 19:30. I biglietti sono disponibili su Ticketone