La Tempesta di Shakespeare nei boschi immersi nella natura del Monte Faito

Uno spettacolo di Shakespeare per adulti e bambini con un allestimento “green” senza luci e scenografie tra i boschi del Monte Faito. Una proposta nuova e diversa per un evento davvero speciale che prevede anche una passeggiata tra i boschi per raggiungere i luoghi dell’evento

Per tutti i sabati e le domeniche del mese di luglio 2021, a partire dal 10 luglio la Casa del Contemporaneo e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale proporranno uno spettacolo teatrale tratto dalla “Tempesta” di William Shakespeare in mezzo alle Neviere del Monte Faito, la straordinaria montagna incastonata tra i golfi di Napoli e Salerno.

Uno spettacolo che si svolgerà tra i boschi, immersi nella natura, realizzato con un particolare allestimento “green”, a impatto zero, senza l’utilizzo di corrente elettrica e senza allestimenti come palco e sedie perché gli attori e gli spettatori saranno tra i boschi della straordinaria montagna.

Gli attori Massimiliano Foà, Luca Iervolino, Paola Zecca, accompagnati dalle sonorità dal vivo di Massimo Cordovani e dalle istallazioni artistiche di Antonella Romano saranno tra gli spettatori proponendo le proprie performance con un allestimento semplice tra la splendida natura e i faggi secolari del Faito.

Uno spettacolo per grandi e bambini tra i boschi con anche una passeggiata

Uno spettacolo per tutti, un evento particolare che accontenta grandi e bambini e che prevede un appuntamento con il pubblico un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso lo storico Rifugio San Michele (via Nuova Monte Faito).

Da li si partirà per una passeggiata di circa 30 minuti tra i boschi del Faito fino alle Neviere attraversando la flora tipica del paesaggio mediterraneo. Si consigliano abiti e scarpe comode e il rispetto del codice di comportamento che il contesto ospitante impone.

Il Faito si raggiunge con la Funivia dell’EAV da Castellammare e all’arrivo in quota dal piazzale della Funivia per arrivare al Rifugio saranno disponibili navette a pagamento che copriranno i circa 5 km di distanza (lo stesso per il ritorno).

La montagna si può raggiungere anche in auto: Autostrada NA/SA, uscita Castellammare di Stabia proseguire per Vico Equense, dal centro di Vico prendere direzione Monte Faito (da Vico Equense al Rifugio, circa 1 ora di strada).

Spettacoli al Faito: prezzi, orari e date

Quando: sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 luglio ore 12.00 e 17.00

sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 luglio ore 12.00 e 17.00 Dove: Rifugio San Michele, Via Nuova Monte Faitoè previsto l’appuntamento con i prenotati un’ora prima dell’inizio spettacoli – prima dello spettacolo ci sarà una passeggiata naturalistica di 30 minuti a piedi per raggiungere il luogo dell’evento. Per spettacolo ore 12 > appuntamento ore 11 al Rifugio – per spettacolo delle ore 17 > appuntamento ore 16 al Rifugio – Si raccomanda la massima puntualità. Si prega di organizzare il viaggio considerando il possibile traffico dei weekend estivi.

Rifugio San Michele, Via Nuova Monte Faitoè previsto l’appuntamento con i prenotati un’ora prima dell’inizio spettacoli prima dello spettacolo ci sarà una passeggiata naturalistica di 30 minuti a piedi per raggiungere il luogo dell’evento. Per spettacolo > appuntamento al Rifugio – per spettacolo delle > appuntamento al Rifugio – Si prega di organizzare il viaggio considerando il possibile traffico dei weekend estivi. Prezzo biglietto: biglietto unico € 7 – adulti e bambini dai 6 anni – gratuito per i bambini sotto i 6 anni che siederanno in braccio a un genitore.

biglietto unico € 7 – adulti e bambini dai 6 anni – gratuito per i bambini sotto i 6 anni che siederanno in braccio a un genitore. Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria Per partecipare la è prenotazione obbligatoria allo 081/8247921 o via whatsapp al 345/4679142 e tempesta@casadelcontemporaneo.it, saranno richiesti il preacquisto dei biglietti e tutto quanto attiene alla normativa vigente di emergenza Info e aggiornamenti Casa del Contemporaneo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata