Cose da fare a Napoli nel weekend dal 19 al 21 febbraio 2021

Vi segnaliamo le cose più interessanti da fare in città, in sicurezza, o da seguire da casa. A Napoli la cultura non si ferma, ecco gli appuntamenti in sicurezza nel weekend dal 19 al 21 febbraio 2021

A Napoli la cultura non si ferma e riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo dal lunedì al venerdì. Ma qualcosa si muove anche per il weekend e, in sicurezza ripartono le passeggiate guidate per poche persone e poi altre cose interessanti. Spazio anche a eventi online o in televisione da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza, un bel panino o un pranzo al ristorante potete farlo a ora di pranzo.

Ma ricordate che la sera tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti. Di seguito troverete quattro sezioni: prima gli eventi fino al venerdì poi quelli del sabato e domenica poi quelli on line e poi gli indirizzi per il delivery.

Gli eventi fino al Venerdì tra cui tanti musei e luoghi di cultura aperti

Cosa fare a Napoli e in Campania durate la settimana fino al venerdì

Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, tanti musei e luoghi di cultura riaprono alle visite in sicurezza con i loro straordinari capolavori. ma anche visite guidate e tanto altro Cosa fare a Napoli e in Campania fino al venerdì

Tante Mostre a Febbraio 2021 a Napoli da non perdere dal lunedì al venerdì

Aperti in sicurezza i Musei e i luoghi di cultura a Napoli a Febbraio 2021 con tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre nei grandi musei cittadini ma anche in altri luoghi Tante Mostre a Febbraio 2021

Solo il venerdì sera visite speciali al Museo di Pietrarsa

Visite speciali per ammirare di sera gli spettacolari tramonti e le bellezze conservate nel Museo di Pietrarsa sempre con un biglietto speciale di 3 euro e 10 euro per le famiglie Visite speciali serali a Pietrarsa

Ripartono le visite guidate alle Catacombe di San Gennaro

Riaprono in sicurezza le catacombe di San Gennaro a Napoli al momento solo il giovedì e venerdì. Una straordinaria città sotterranea, visite guidate alle Catacombe di San Gennaro

Ogni venerdì visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

Ripartono in sicurezza le visite guidate all’interno dello straordinario Teatro di San Carlo di Napoli ogni venerdì per un vero e proprio viaggio nel tempo tra le meraviglie del Lirico più antico d’Europa. Visite guidate nel San Carlo

Visite guidate alle Ville vesuviane del Miglio d’Oro

Visite guidate alle ville vesuviane del Miglio d’oro, a Villa Campolieto ad Ercolano e Villa delle Ginestre a Torre del Greco in settimana. Poi visite domenicali gratuite online Riaprono le Ville vesuviane del Miglio d’Oro

Ingresso gratuito alla splendida Villa Arianna l’antica domus di Stabiae

Dal giorno 15 febbraio 2021 riapre, con ingresso gratuito, la splendida Villa Arianna a Castellammare di Stabia. La splendida Villa Romana resterà aperta dal lunedì al venerdì Riapre, Villa Arianna

Sisma 80: le foto dei grandi fotografi in mostra a San Domenico Maggiore

Fino al 31 marzo 2021 nel Convento di San Domenico Maggiore si terrà la mostra SISMA80 – 23 novembre ore 19:34, con le foto dei grandi fotografi Sisma 80 a San Domenico Maggiore

Riapre al Pubblico Città della Scienza solo il giovedì e venerdi: il programma

Ha riaperto al pubblico Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo, ma solo nei giorni di giovedì e venerdì e ogni settimana propone un nuovo programma Il programma della settimana

Gli eventi che si terranno nel weekend tra sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021

Passeggian Pe Toledo

Sabato 20 una bella passeggiata alla scoperta per la zona di Toledo da piazza Carità alle 10.15 con visita tra Via Toledo, i Quartieri Spagnoli, la metro di Toledo, la Galleria Umberto I e tanto altro fino alla degustazione di un Caffè al Gran Cafe Gambrinus. Passeggiando per Toledo

Visita guidata esclusiva alla chiesa delle anime pezzentelle

Venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 17.30 si terrà una visita guidata esclusiva al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, dove si segue l’affascinante culto delle anime “pezzentelle” Visita alla chiesa delle anime pezzentelle

Il Petraio e il Complesso di San Nicola da Tolentino: passeggiata guidata a Napoli

Una bella passeggiata guidata si terrà domenica 21 febbraio 2021. Un percorso straordinario per le pittoresche Rampe del Petraio fino alle bellezze del complesso di San Nicola da Tolentino. Il Petraio e San Nicola da Tolentino

La Pedamentina, la passeggiata più bella di Napoli

Un posto stupendo di Napoli, che ci regalerà emozioni e panorami stupendi, un tour guidato che si terrà sabato 20 febbraio 2021 alle 10 lungo le scale che partono da San Martino e che scendono dolcemente verso “giù Napoli”. Passeggiata per la Pedamentina

Il Liberty a Napoli nella zona di Chiaia

Anche sabato 20 febbraio alle 16 si terrà la bella visita guidata che ci farà scoprire la zona compresa tra Piazza Amedeo e Via Filangieri. Un percorso che, dal punto di visita artistico, evidenzierà la ricchezza decorativa dello stile liberty .Il Liberty a Napoli

Tour guidato tra le bellezze del Rione Sanità con colazione da Poppella

Anche il 20 febbraio ci sarà la passeggiata guidata nella Sanità alla scoperta della storia e delle tradizioni del borgo dei Vergini e dalla Sanità! con assaggio dei famosi fiocchi di Neve di Poppella. Tour guidato tra le bellezze del Rione Sanità

Trekking sul mare d’inverno tra le bellezze di Capo Miseno

Anche domenica 21 febbraio ci sarà una bella passeggiata nella zona di Capo Miseno nei Campi Flegrei, che ci porterà dolcemente dal mare fino al Capo Miseno, un luogo panoramico e suggestivo Trekking sul mare d’inverno

Visita all’Ospedale delle Bambole

Uno dei luoghi più originali e particolari di Napoli. Un “ospedale” dove bambole e giocattoli ritornano in vita grazie alle pazienti tecniche di restauro della famiglia Grassi. L’Ospedale delle Bambole è unico nel suo genere, al suo interno si potranno scoprire le tecniche di restauro artigianali per i giocattoli e le bambole vintage e ammirare magnifici pezzi da collezione sapientemente restaurati. Biglietti 6€ a persona acquistabili online al seguente indirizzo: Biglietti Ospedale delle Bambole.

Passeggiata a Napoli nella Vigna di San Martino con Aperitivo

Anche Sabato 20 febbraio 2021 si terrà una passeggiata nella natura che permetterà di conoscere uno dei vigneti urbani più grandi d’Europa: la vigna di San Martino a Napoli. Passeggiata nella Vigna di San Martino

Tour guidato al Centro Storico con visita a Cappella Sansevero

Un tour per riscoprire il meglio della nostra città. Si parte da Piazza del Gesù, passando per Spaccanapoli e poi Piazza San Domenico per scoprire i tesori del centro storico di Napoli. Un tour che ci condurrà in un crescendo visitando le più belle chiese di Napoli fino alla visita di Cappella Sansevero ed il magnifico Cristo Velato. Tour guidato + biglietto di ingresso a Cappella Sansevero 39€ a persona: acquista i biglietti online.

Una passeggiata tra i mercatini di Campagna Amica a cercare ottimi prodotti a Km 0

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari a Km 0. Ecco il calendario dei mercatini di febbraio 2021 di Campagna Amica.

Gli eventi e gli spettacoli online da non perdere nel weekend

Le Quattro Stagioni, un Balletto del Teatro San Carlo

Continua la stagione “online” del teatro di San Carlo di Napoli con un balletto straordinario: le Quattro Stagioni per la coreografia di Giuseppe Picone. Online fino a fine mese. Teatro di San Carlo online

Arriva il Napoli Gospel Festival dal vivo in Tv e sui social

Il Napoli Gospel Festival si terrà dal vivo da venerdì 19 febbraio a domenica 21 febbraio e sarà un appuntamento da vedere liberamente in televisione. Napoli Gospel Festival

Al MANN nel weekend viaggi virtuali tra le grandi mostre

Fine settimana speciale al Mann che resta chiuso fisicamente ma “aperto” sui social proponendo le sue grandi mostre e anche uno speciale abbonamento annuale OpenMann Al MANN nel weekend viaggi virtuali

Torna la Napoli City Half Marathon con una maratona digitale

La Napoli City Half Marathon per il 2021 si terrà solo in maniera digitale e ci si potrà iscrivere da tutto il mondo. Ognuno correrà dove vuole con una app in attesa di poter stare di nuovo tutti assieme a febbraio 2022. Napoli City Half Marathon

Al via gli spettacoli in diretta streaming al Teatro Diana a Napoli

Ripartono in diretta streaming, gli spettacoli al Teatro Diana di Napoli. Lo spettacolo “Čechovianamente” sarà trasmesso sulle pagine social del teatro Diana nei giorni 10,13,14,16,17,18 e 19 febbraio 2021 un giorno alle ore 18 e il successivo alle 21. Al via gli spettacoli al Teatro Diana a Napoli

Pompei la città viva: uno straordinario tour a Pompei in podcast

Sei storie in podcast gratuite prodotte dal Parco Archeologico di Pompei, e raccontate da 26 personaggi della cultura tra cui Massimo Osanna, Valeria Parrella, Pappi Corsicato, Catharine Edwards, Maurizio De Giovanni, Andrea Marcolongo, Cesare De Seta e molti altri. Pompei la città viva

Il “Pirata” di Vincenzo Bellini visibile in streaming dal Teatro di San Carlo

Dal 5 e fino al 28 febbraio disponibile il “Pirata” di Vincenzo Bellini in forma di concerto, per la nuova stagione del Teatro di San Carlo. Previsti tanti interessanti spettacoli con un cartellone tutto concepito per il web che prevede 2, 29 euro a spettacolo o 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese acquistabili su Mymovies. Spettacoli del San Carlo in streaming

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti a ora di pranzo ma la sera è possibile solo l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

Vivere la Città: cosa succede a Napoli in questo periodo

Il Gran Caffè Gambrinus ha riaperto a Napoli

Ha riaperto lunedì 8 febbraio lo storico caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli, dopo 3 mesi di chiusura ma chiude al momento alle ore 18. Continua la vendita online dei prodotti un semplice ordine sul sito ufficiale. Ha riaperto il Gambrinus

Sogni, uno straordinario murales di Jorit a Napoli, nel quartiere Barra

Se vi trovate a passare da Barra andate a vedere il nuovo murale che Agoch Jorit ha realizzato al Rione Cavour. Anche stavolta Jorit ci ha stupito regalandoci un bellissimo murale dal titolo “sogni” con i visi dolcissimi di tre bambini che dormono e sognano. Sogni, uno straordinario murales di Jorit

Pescaria apre a Piazza Vittoria a Napoli: arrivano gli ottimi panini di pesce e crudi

Apre la settimana prossima, giovedì 25 febbraio, a piazza Vittoria a Napoli Pescaria, la famosa catena di ottimi panini di pesce: ci sarà anche la possibilità di asporto e consegna a domicilio Pescaria apre a Piazza Vittoria

Villa Volpicelli sul mare di Posillipo: la villa di un Posto al Sole

Villa Volpicelli è la bella villa adagiata sul mare di Posillipo che si trova a Riva Fiorita a Napoli. E’ stata resa famosa dalla soap opera “Un posto al Sole” che è girata, in molte scene esterne, proprio a Villa Volpicelli che viene chiamata Palazzo Palladini Villa Volpicelli a Posillipo

La sedia della Fertilità e il Santuario di Santa Maria Francesca ai Quartieri Spagnoli

L’ultima puntata della fiction televisiva di Mina Settembre ha portato alla ribalta nazionale un luogo molto particolare di Napoli: il piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. La sedia della Fertilità

