Napoli Gospel Festival in Concerto in TV e sui Social

Una Special Edition quella del prossimo Napoli Gospel Festival, che per questa sua particolare XXII edizione si potrà vedere liberamente in televisione su TV Luna al canale 14 del digitale terrestre ed in streaming sulla pagina Facebook del Festival.

Il Napoli Gospel Festival si terrà dal vivo da venerdì 19 febbraio a domenica 21 febbraio e sarà un appuntamento da non perdere.

Il festival è una manifestazione che si tiene da ben 22 anni ed è diventato un appuntamento fisso in città molto atteso e seguito a Napoli da tantissimi appassionati.

Nato in origine con l’intento di celebrare il Natale in maniera gioiosa, il Napoli Gospel Festival, ha mostrato il respiro importante dei valori che il Gospel porta con sè.

“La forma di aggregazione proposta, la riflessione, e lo spirito di condivisione fanno di questo evento un momento di comunione per tutti coloro che vi partecipano”

Napoli Gospel Festival – Programma

In questo difficile periodo l’organizzazione del Festival non ha voluto rinunciare all’appuntamento annuale che si terrà in tre giorni da venerdì 19 febbraio a domenica 21 febbraio 2021 presentando tre bellissimi concerti.

I concerti potranno essere visti su TV Luna al canale 14 del digitale terrestre ed in streaming sulla pagina Facebook del Festival nei seguenti giorni:

venerdì 19 febbraio 2021 – Soul Six – in onda alle ore 23,00

sabato 20 febbraio 2021 – Amoleo Vocies – in onda alle ore 22,45

domenica 21 febbraio 2021 – Rita Ciccarelli & Flowin’Gospel special guest Antonio Marino – in onda alle ore 22,45

Il Napoli Gospel Festival, è un evento patrocinato dall’Assessorato al Turismo e Beni Culturali della Regione Campania, dall’Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Napoli e in genere viene ospitato dall’Associazione Culturale Oltre il Chiostro nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova.

Maggiori informazioni – Napoli Gospel Festival

