Torna la Napoli City Half Marathon con una maratona digitale

La Napoli City Half Marathon nel 2020 radunò quasi 7.000 partecipanti ma per il 2021 si terrà solo in maniera digitale e ci si potrà iscrivere da tutto il mondo. Ognuno correrà dove vuole in attesa di poter stare di nuovo tutti assieme a febbraio 2022

Diventa digitale la Napoli City Half Marathon per il 2021 in attesa di vedersi tutti in presenza nel febbraio del 2022. Per quest’anno infatti l’organizzazione Asd Napoli Running fa partire il Napoli Digital Running Festival 2021.

Non potendo correre tutti assieme, in accordo con le Istituzioni sportive nazionali ed internazionali, la mezza maratona partenopea si potrà correre in contemporanea dove si vuole, a Central Park a New York o in Australia o Nuova Zelanda, oppure nel giardino di casa, ma con la certezza di condividere una classifica mondiale stilata a Napoli.

Quest’anno, infatti, la Napoli Digital Running Festival si correrà in forma individuale, come consentito dalle attuali normative, e si terrà dal 7 al 28 febbraio 2021.

Il Napoli Digital Running Festival si correrà individualmente: come partecipare

L’evento per quest’anno si correrà individualmente e tutti potranno partecipare, in Italia e nel resto del mondo: ci saranno tre distanze con la Half Marathon da 21,097km, la Staffetta Twingo (10-11,097 km) e la Family Run & Friends di 5km.

Per partecipare ci si dovrà iscrivere e si potrà correre dove si vuole, sempre nel rispetto delle normative vigenti delle varie regioni o nazioni nel mondo e sarà possibile dare prova della propria corsa o camminata registrando la prestazione su un GPS tracker o con un app come Strava, Runkeeper, Garmin etc. Gli iscritti dovranno poi caricare i risultati nell’area personale della piattaforma dell’evento, realizzata con Realbuzz.

Sarà possibile completare ognuna delle tre distanze anche in più momenti in quanto è un evento aperto a tutti: anche un semplice camminatore potrà facilmente sognare il traguardo e la medaglia della 21km, basteranno ad esempio 10 camminate da 2 km circa cadauna. Oppure magari un runner per la 21km può scegliere di dividere la distanza in 2 o 3 allenamenti.

Le iscrizioni al Napoli Digital Running Festival

Le iscrizioni si terranno sulla piattaforma ufficiale dove sono spiegate nel dettaglio le modalità di partecipazione. Chi si iscriverà riceverà la medaglia e la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale di gara. Tutti gli aspetti caratteristici dell’evento saranno svelati sul sito.

La Napoli Digital Running Festival avrà anche un Expo Virtuale dove le bellezze di Napoli verranno presentate a migliaia di runners di tutto il mondo.

Informazioni sul Napoli Digital Running Festival 2021 – sito ufficiale dell’organizzazione Asd Napoli Running – Contatti: info@napolirunning.com

