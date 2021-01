Il Liberty e Napoli: passeggiata guidata nella zona di Chiaia

Visite guidate in sicurezza per ri-scoprire le zone più belle di Napoli. Stavolta ve ne suggeriamo una che ci farà conoscere le bellezze del Liberty a Napoli in particolare nella zona di Chiaia tra cui quelle della splendida ed unica scala di Palazzo Mannajuolo.

Riprendono in sicurezza le visite guidate nei posti più belli della città di Napoli e domenica 31 gennaio 2021, l’Associazione culturale Megaride Art ci propone una bella passeggiata guidata nella zona di Chiaia, in particolare tra Piazza Amedeo e Via Filangieri alla scoperta del “Liberty e Napoli”.

La visita guidata si inserisce in un percorso storico-artistico più ampio dal titolo “Come è mutata la città”, che viene proposto dall’Associazione culturale Megaride Art e che mira ad analizzare lo sviluppo di una parte della produzione dello stile Liberty a Napoli.

Il Liberty a Napoli nella zona di Chiaia

Nell’incontro di domenica 31 gennaio si esaminerà, in particolare, la zona compresa tra Piazza Amedeo e Via Filangieri. Una mattinata in giro tra le bellezze dei palazzi della zona mettendo in evidenza gli sviluppi storico-artistici ed urbanistici e la presenza di personaggi illustri, quali Torquato Tasso, Salvatore Di Giacomo, i fratelli De Filippo, Saverio Mercadante.

Un percorso che, dal punto di visita artistico, evidenzierà la ricchezza decorativa dello stile liberty e che culminerà nella splendida scala di Palazzo Mannajuolo.

Il Palazzo Mannajuolo è un bellissimo palazzo ubicato in via Filangieri ed è uno dei migliori esempi di architettura liberty a Napoli. Realizzato tra il 1909 e il 1911 da Giulio Arata nella parte centrale l’edificio presenta una stupenda la scala ellissoidale.

Le visite guidate in sicurezza di Megaride Art

L’evento si terrà domenica 31 gennaio 2021 alle 10,30 ma, per la sicurezza di tutti, sarà subordinato all’andamento del numero dei contagi che, qualora dovessero aumentare, porteranno ad una nuova sospensione delle attività. Un’attenzione dell’Associazione culturale Megaride Art per la sicurezza di tutti.

Per partecipare è previsto un contributo di 12 euro o di 10 euro € 10 per possessori della Fidelity Card Megaride Art. L’appuntamento è per domenica 31 gennaio 2021 alle 10,30 alla fermata della Metro di Piazza Amedeo e la prenotazione è obbligatoria.

Tutte le informazioni, le misure di prevenzione e la modalità di prenotazione le troverete sul sito ufficiale dell’Associazione culturale Megaride Art.

