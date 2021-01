16 Mostre a Febbraio 2021 a Napoli da non perdere

Aperti in sicurezza i Musei e i luoghi di cultura a Napoli a Febbraio 2021 con tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere nei grandi musei cittadini ma anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini. Naturalmente le mostre e i musei rispettano di tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Ripartono a Febbraio 2021 i musei e i luoghi di cultura cittadini, anche se al momento solo dal lunedì al venerdì rimanendo chiusi nei weekend. E con essi di nuovo disponibili tante interessanti ed importanti mostre che hanno prorogato il periodo di chiusura a Napoli e nelle vicinanze segno di vivacità della vita culturale della città.

Le mostre vanno ad aggiungersi al grande e straordinario patrimonio culturale della città di Napoli che richiama sempre tantissimi visitatori che vengono per ammirare i tanti posti bellissimi della città. Potete approfondire le mostre cliccando sul link alla fine della descrizione sintetica, che in alcuni casi troverete a breve.

Le mostre da non perdere a Napoli

Alessandro Mendini: piccole fantasie quotidiane. Una mostra al Museo Madre a Napoli

Riapre il Museo Madre sempre dal lunedì al Venerdì e al Madre è stata prorogata fino al 5 aprile 2021 la prima mostra in un museo pubblico italiano per Alessandro Mendini, grande architetto e tra le figure più importanti nel mondo del design e dell’architettura A Napoli, sue le stazioni della linea 1 di Salvator Rosa e Materdei Alessandro Mendini al Museo Madre

Al Museo Nazionale di Capodimonte una grande mostra su Luca Giordano

Riapre il Museo di Capodimonte sempre dal lunedì al Venerdì e prorogata fino al giorno 11 aprile 2021 la mostra tra dal titolo “Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura”. In esposizione 90 straordinarie opere che arrivano dai musei e istituzioni napoletane, italiane e estere. Luca Giordano a Capodimonte

Luce 1, Assunta Saulle: una mostra gratuita al Maschio Angioino a Napoli

Fino al 1 marzo 2021 si potrà vedere gratuitamente all’interno della splendida Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli la mostra d’arte fotografica di Assunta Saulle dal titolo “Luce 1”. Foto particolari che nascono soprattutto da soggetti in movimento, con scatti creati con tempi espositivi lunghi e non ritoccati successivamente. Luce 1, Assunta Saulle

La Sirena Digitale: l’ologramma che interpreta le canzoni napoletane al MANN di Napoli

Riaperto il MANN sempre dal lunedì al venerdì ed è di nuovo visibile una particolare installazione è visibile al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta della Sirena Digitale, uno straordinario ologramma di una sirena che interpreta canzoni classiche napoletane in versioni diverse e multilingue. La Sirena Digitale

Al MANN la mostra Lucy Sogno di un’evoluzione

Riaperto il MANN sempre dal lunedì al venerdì ed è possibile visitare in sicurezza le straordinarie collezioni permanenti e le esposizioni del Museo: tra le mostre, ci saranno “Lucy. Sogno di un’evoluzione” di Tanino Liberatore prima visibile sono online. Lucy Sogno di un’evoluzione.

Gemito. Dalla scultura al disegno: una mostra al Museo di Capodimonte

Riapre il Museo di Capodimonte sempre dal lunedì al Venerdì e prorogata fino al giorno 11 aprile 2021 la mostra Gemito. Dalla scultura al disegno un progetto di Sylvain Bellenger, che presenterà ben 150 opere del grande artista napoletano tra sculture, dipinti e disegni suddivisi in nove sezioni tematiche e che si concentrerà sulle sue “donne”, i due grandi amori della sua vita Gemito. Dalla scultura al disegno

Etruschi e il Mann: la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riaperto il MANN sempre dal lunedì al venerdì e di nuovo visibili gli oltre 600 reperti per un’esposizione che abbraccerà un arco temporale di circa sei secoli (X- IV sec. a.C.) e cercherà di ricostruire le fondamenta storiche di questa popolazione, la cui grandezza derivava anche dal controllo delle risorse di due fertilissime pianure, quella padana nel Nord e quella campana nel Sud. Etruschi e il Mann

La grande Napoli Borbonica in mostra a Capodimonte

Riapre il Museo di Capodimonte sempre dal lunedì al Venerdì e prorogata fino al giorno 11 aprile 2021 la bella mostra Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica, che racconterà la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Oltre 1000 oggetti nelle 18 stanze dell’Appartamento Reale Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica.

Almost Home: la casa dell’attivista Rosa Parks a Palazzo Reale di Napoli

Entrata libera a Palazzo Reale di Napoli per “The Rosa Parks House Project” di Ryan Mendoza. Nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale si potrà vedere la casa dell’attivista afroamericana Rosa Parks, che nel 1955 diventò il simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani Almost Home

Le splendide foto di Fuga dal Museo nella Galleria Principe di Napoli

Gli straordinari fotomontaggi di Dario Assisi e Riccardo M. Cipolla in mostra sino alla fine di febbraio visibili liberamente nella Galleria Principe di Napoli. Degli straordinari fotomontaggi dal titolo Fuga dal Museo con le statue del MANN in giro per Napoli .“Fuga dal Museo”

Re-Genesis | Rinascita di Jeong-Yoen Rhee l’artista che dipinge senza pennello al PAN

Il PAN, il Palazzo delle Arti di via dei Mille a Napoli è di nuovo visitabile gratuitamente, previo prenotazione obbligatoria, ed è possibile vedere la mostra RE-GENESIS|RINASCITA di Jeong-Yoen Rhee l’artista che dipinge con il polpastrello Re-Genesis | Rinascita di Jeong-Yoen Rhee

Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli in mostra al Museo di Capodimonte

Riapre il Museo di Capodimonte sempre dal lunedì al Venerdì e prorogata fino al giorno 11 aprile 2021 la mostra con ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo. Lo spagnolo Santiago Calatrava è architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore e vero artista contemporaneo. Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

Pio Monte della Misericordia: riapertura della Quadreria e le opere di Jan Fabre

Le opere dell’artista belga Jan Fabre esposte nelle Cappella del Pio Monte della Misericordia, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio. Pio Monte della Misericordia

Kene/Spazio: il Mali e l’Africa che cambia in una mostra al MANN di Napoli

Riaperto il MANN sempre dal lunedì al venerdì uno spaccato dell’Africa che cambia e che favorisce l’integrazione e la contaminazione al MANN, il Museo Archeologico nazionale di Napoli: una speciale mostra fotografica. “Kene/Spazio” l’Africa che cambia.

Oltre alle mostre si possono rivedere tanti altri capolavori a Napoli

Lo straordinario Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli: ingegno e raffinatezza dello spirito partenopeo

Sempre dal lunedì al venerdì ha riaperto il Museo Filangieri uno straordinario museo Civico sulla centralissima via Duomo in un palazzo del 400 che fu smontato e ricostruito alcuni metri più dietro durante i lavori del Risanamento di Napoli: un luogo speciale che la città si ritrova grazie a Gaetano Filangieri, principe di Satriano, che lo ha donato alla città Museo Civico Gaetano Filangieri

Tre capolavori di Caravaggio da vedere a Napoli

Forse non tutti lo sanno ma a Napoli ci sono ben tre grandi capolavori di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Tre grandi quadri stupendi tra cui l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio prima di morire. Scoprite dove sono nel nostro post. A Napoli tre capolavori di Caravaggio

Al Mann l’importante collezione Magna Grecia.

Riaperto il MANN sempre dal lunedì al venerdì ed è possibile vedere dopo più di 20 anni di chiusura, una delle più importanti collezioni del Museo Archeologico di Napoli: la collezione Magna Grecia. Storica collezione è una delle più ricche e pregevoli raccolte di antichità magno-greche. la collezione Magna Grecia al Mann

Tanti capolavori nella splendida Certosa di San Martino a Napoli

Ha riaperto dal lunedì al venerdì il percorso di visita dello straordinario Museo della Certosa di San Martino a Napoli insieme alla Chiesa, ai Chiostri ed ai giardini .La Certosa di San Martino è un luogo straordinariamente bello che si trova sulla collina del Vomero ed è visibile da tutto il centro di Napoli. Riapre la Certosa di San Martino a Napoli

Archivio Storico del Banco di Napoli: ingresso gratuito per 2 settimane

Riapre al pubblico il Cartastorie lo straordinario Museo e Archivio storico del Banco di Napoli, che si trova nel centro storico di Napoli. Un Museo unico al mondo che contiene milioni di documenti originali, a partire da metà del 1500, appartenenti agli antichi banchi pubblici napoletani. Ingresso gratis fino al 10 febbraio. Riapre al pubblico il Cartastorie

La grande mostra sui Gladiatori al MANN: ecco l’anteprima digitale

Sui canali social del Mann un’interessante anteprima digitale della mostra sui Gladiatori che sarà aperta a marzo nel grande museo napoletano. Da non perdere le anticipazioni dei bellissimi pezzi in esposizione. i Gladiatori al MANN

Palazzo Reale di Napoli riapre con la nuova illuminazione e tante iniziative

Riapre alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli Il costruito da Domenico Fontana nel ‘600 come palazzo del re di Spagna Filippo III d’Asburgo e ampliato nel 1734 quando Napoli divenne capitale del regno con Carlo III di Borbone. Palazzo Reale di Napoli riapre

Riapre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: biglietti a soli 3 euro

Riapre il Museo di Pietrarsa che ospita oltre 55 tra locomotive e carrozze ferroviarie d’epoca e che è ospitato negli antichi padiglioni dell’opificio borbonico dove venivano costruite e riparate le grandi locomotive. Un luogo che nel secolo XIX era il primo e più grande stabilimento industriale in Italia e occupava oltre 700 persone. Riapre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

