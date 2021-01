Fuga dal Museo: Le straordinarie immagini esposte nella Galleria Principe di Napoli

Gli straordinari capolavori del Museo Nazionale che si disperdono tra le bellezze e gli angoli più belli di una città, di per sè straordinaria. Una mostra che è un vero atto d’amore per Napoli da vedere liberamente nella Galleria Principe di Napoli

La mostra “Fuga dal Museo” di Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla “esce” dal MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, al momento chiuso come tutti i musei e luoghi di cultura italiani, e viene esposta liberamente nella vicina Galleria Principe di Napoli

Immagini straordinarie con i capolavori del MANN in “fuga” tra le strade e le bellezze di Napoli con quaranta fotomontaggi che ci fanno immaginare quale sarebbe la “vita” delle sculture dell’Archeologico “scappando” dalle sale del Museo verso le strade, le piazze e gli angoli più caratteristici di Napoli.

Una mostra che è un vero e proprio atto d’amore per la città di Napoli

Un nuovo percorso creativo molto bello creato da Assisi e Cipolla che è un vero e proprio atto d’amore per la città di Napoli.

Capolavori del Museo Nazionale che si disperdono tra le bellezze e gli angoli più belli di una città, di per se straordinaria, come la scultura dell’Afrodite accovacciata in vico Lungo Gelso, o Amore e Psiche che si abbracciano teneramente nel Real Orto Botanico o il Toro Farnese in armonico dialogo con un cielo burrascoso.

Tanti capolavori del MANN immaginati da Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla che prendono vita e interagiscono con la città di Napoli con leggerezza e ironia mostrandoci immagini straordinarie della città e dei sui capolavori conservati al MANN.

Una mostra che fu esposta nel Museo con grande successo dal dicembre 2019 fino alla prima chiusura forzata del 2020 e che oggi il MANN ci mostra stavolta a ‘cielo aperto’ nella Galleria Principe di Napoli di fronte all’entrata principale del museo.

Nei Negozi Amici del #MANN, troverete l’opera originale o la sua riproduzione!

Maggiori informazioni – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata