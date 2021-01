Il Pio Monte della Misericordia di Napoli riapre alle visite: una antica istituzione ricca di capolavori

Uno straordinario quadro del Caravaggio, “le sette opere della misericordia” del 1607 e oltre 150 dipinti di grandi artisti del 600 e 700. Questo e altro ancora si troverà nello splendido Pio Monte della Misericordia di Napoli istituzione benefica del 1602 che riapre al pubblico e che ancor oggi continua il suo impegno per i più bisognosi. Un luogo splendido della grande Napoli

Riapre alle visite anche il Pio Monte della Misericordia di Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con ultimo ingresso alle ore 16.30. Come tutti i musei e le istituzioni culturali in Italia il Pio Monte resterà chiuso il sabato e la domenica.

Il Pio Monte della Misericordia riaprirà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e per accedere al complesso si dovranno rispettare le regole richieste per l’accesso alle istituzioni museali con distanziamento, mascherina obbligatoria, accessi limitali, misurazione temperatura, ecc.

Il Pio Monte della Misericordia di Napoli una delle antiche istituzioni napoletane

il Pio Monte della Misericordia è una delle più antiche istituzioni di assistenza della città di Napoli e si trova nel centro storico in via dei Tribunali 253. Fu fondata nel 1602 da sette nobili napoletani che donarono parte dei loro averi per aiutare i più poveri e da allora il Pio Monte si impegna quotidianamente nelle opere di carità per i più bisognosi.

Tra i sette giovani nobili napoletani tra cui c’era anche Giovan Battista Manso, marchese di Villa, e fondatore del Real Monte Manso di Scala, altro luogo stupendo in città ed ancora poco conosciuto.

Al Pio Monte un opera di Caravaggio nella grande chiesa e non solo

Il Pio Monte conserva nella sua grande cappella una prestigiosa opera del Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia”, quadro simbolo che rappresenta le attività benefiche messe in atto dal Pio Monte. Nel quadro commissionato al Merisi vengono rappresentate le sette opere di misericordia svolte dall’Ente come in un vero vicolo napoletano, attraverso le figure che lo popolano.

Oltre al capolavoro del Caravaggio nella chiesa del Pio Monte ci sono anche gli altre opere d’arte tutte di altri importanti artisti dell’epoca, come Luca Giordano, Fabrizio Santafede, Giovan Bernardo Azzolino, Jusepe de Ribera, Andrea Vaccaro.

Nel grande palazzo del Pio Monte della Misericordia c’è anche una straordinaria quadreria con tanti dipinti che venivano donati per essere venduti all’asta e ricavarne i fondi per assistere i bisognosi. Oltre 150 importanti grandi opere d’arte tra i quali si potranno ammirare quadri di grandi artisti quali Francesco De Mura, Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Cesare Fracanzano, Van Somer e tanti altri,

Al Pio Monte anche una collezione permanente di Jan Fabre

Anche quattro nuove opere del grande artista contemporaneo Jan Fabre, splendide sculture in corallo rosso, sono esposte al Pio Monte della Misericordia presso la Cappella dell’Istituto, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio.

Già nel 2019 il Pio Monte aveva ospitato l’opera di Jan Fabre “L’uomo che sorregge la croce” nell’ambito della mostra “Oro Rosso” di Fabre che si teneva al Museo di Capodimonte ed ora ben 4 opere dello scultore contemporaneo arrivano nel Pio Monte nella cappella in maniera permanente specificatamente concepite per l’antica istituzione napoletana.

In quattro nicchie già esistenti nelle cappelle laterali sono state sistemate le opere che rispecchiano la tradizione del Pio Monte di affidarsi agli artisti “contemporanei” così è accaduto nei vari secoli per le grandi opere esistenti nella grande istituzione cittadina. Le opere di Jan Fabre al Pio Monte

Pio Monte della Misericordia di Napoli

Maggiori informazioni – 081 446944 – Via dei Tribunali, 253, Napoli NA

081 446944 – Via dei Tribunali, 253, Napoli NA Orari – lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con ultimo ingresso alle ore 16.30. chiuso il sabato e la domenica .

. Prezzi – intero 8 € – ridotto fino a 25 anni € 5

