Il PAN Palazzo delle Arti di Napoli riapre e ripartono le mostre: Re-Genesis | Rinascita di Jeong-Yoen Rhee l’artista che dipinge senza pennello

Riapre il PAN di via dei Mille, il Palazzo delle Arti di Napoli, e ripartono le mostre. Dal 20 gennaio al 12 febbraio 2021 al PAN di Napoli si potrà vedere, previo prenotazione obbligatoria, la mostra dell’artista coreana Jeong-Yoen Rhee, a Napoli per la prima volta su impulso di Ken Kim per Kips Gallery New York.

Jeong-Yoen Rhee è una nota artista internazionale e i suoi originali sono sviluppati da una riflessione sulla vita che nasce dall’osservazione della natura.Una pittura preziosa per l’uso dei materiali e dei supporti e per il fatto che Jeong-Yoen Rhee, dipinge senza pennello, mescolando i colori con la mano e stendendoli con il dito indice.

L’artista preferisce anche prodotti organici a quelli industriali che creano tonalità uniche e proprietà originali in quanto a odori e colori. Nascono così opere molto belle con colori particolari che rapiscono chi le vede.

Il titolo Re-Genesis | Rinascita parte dalla considerazione dell’artista, scrive nel catalogo la curatrice della mostra Paola De Ciuceis, “che la nuova genesi è il piacere di giungere alla purezza di materia e forma del demiurgo nel momento della nascita dell’oggetto creato per la prima volta. E come il grande artefice impastò la terra con le mani per dar vita al mondo, così l’artista ritiene che il metodo ideale sia quello diretto, senza la mediazione di strumento alcuno”.

Jeong-Yoen Rhee al PAN di Napoli con Re-Genesis | Rinascita

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, con ultimo ingresso ore 17. Il museo resterà chiuso il sabato e la domenica per restrizioni stato di emergenza. Sono previste le misure legate all’emergenza con distanziamento, mascherina obbligatoria, ecc . Al PAN l’accesso è libero ma solo su prenotazione obbligatoria che si deve effettuare sul sito del Comune di Napoli

