Museo Nazionale Archeologico di Napoli: riapre con Benvenuti al MANN!

Riapre anche il MANN, il grande il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con la sua straordinaria collezione permanente e le mostre che sono state spostate di scadenza. E come benvenuto ai primi visitatori di ogni giornata sarà donato, sino ad esaurimento scorte, il calendario 2021 del Museo

Il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha riaperto al pubblico da lunedì 18 gennaio e resterà aperto da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30. Come tutti gli altri musei, per la situazione sanitaria in atto, il MANN resterò chiuso il sabato e la domenica.

Possibile visitare in sicurezza le straordinarie collezioni permanenti e le esposizioni del Museo: tra le mostre, ci saranno “Lucy. Sogno di un’evoluzione” di Tanino Liberatore e poi le altre grandi mostre che già erano in corso prima della chiusura di Novembre 2020.

Sarà ancora possibile visitare la grande mostra Gli Etruschi e il MANN con i suoi seicento reperti, in parte inediti e poi è ancora visibile KENE/Spazio, allestimento dedicato al progetto di inclusione sociale promosso in Mali dal giovane artista Mohamed Keita. E a marzo arriverà una grande mostra sui gladiatori di cui si può già vedere l’anteprima online.

Poi sino alla fine di febbraio sarà visibile liberamente l’installazione in Galleria Principe di Napoli degli straordinari fotomontaggi “Fuga dal Museo” di Dario Assisi e Riccardo M. Cipolla.

Regali e promozioni dal MANN per la riapertura

Ai primi visitatori di ogni giornata sarà donato, sino ad esaurimento scorte, il calendario 2021 del Museo realizzato dalla Scuola Italiana di Comix!.

Poi fino a fine febbraio, sarà possibile aderire alla campagna promozionale degli abbonamenti OpenMANN a prezzi veramente eccezionali: 10 euro per adulto, 15 per coppia di over 25 anni, 5 per studenti universitari e giovani tra 18 e 25 anni non compiuti.

Al MANN, come in tutti i musei, sono previste norme di sicurezza per l’emergenza in corso. Tra questi obbligo di indossare le mascherine, mantenere il distanziamento, il contingentamento e con prenotazioni e bigliettazione elettronica per evitare le file.

Le ultime iniziative del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata