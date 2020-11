ArcheocineMANN: Festival internazionale del cinema di Archeologia gratis online al MANN

Un’importante rassegna in streaming con il meglio del cinema di Archeologia, Arte e Ambiente per un vero viaggio nel tempo e nello spazio alla conoscenza di civiltà del passato che hanno fatto la storia

Si terrà online dal 2 al 5 dicembre 2020 e sarà gratuita la seconda edizione del Festival internazionale del cinema di Archeologia, Arte e Ambiente, organizzato dal MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con Archeologia Viva.

Una straordinaria rassegna che sarà in streaming e che presenterà quattro anteprime italiane, con il meglio del cinema di Archeologia, Arte e Ambiente, con film e interviste per capire tutto e anche di più… sul nostro passato più antico.

Un vero viaggio nel tempo e nello spazio con uno streaming gratuito, che ci consentirà di assistere al meglio della produzione cinematografica dedicata a momenti e civiltà del passato che hanno fatto la storia

Interessante il programma che propone anteprime che accompagneranno il pubblico a spasso nel tempo portandoli a conoscere il vero mondo dei gladiatori, o i cunicoli della Piramide di Cheope o a scoprire la storia millenaria della città di Olimpia dove nacquero i più prestigiosi giochi dell’antichità. E poi le storie della Mesopotamia o quelle medioevali nei panni di Matilde di Canossa.

Il programma di ArcheocineMANN: Festival internazionale del cinema di Archeologia

Il Festival è organizzato dal MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione e in rete con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm

Registrandosi sul portale con un semplice click si potrà assistere, senza barriere spazio-temporali, a tutte le interessanti produzioni. Il portale per vedere i film è www.streamcult.it su questo dal 2 al 5 dicembre 2020 si potranno vedere le dirette in streaming e dal 6 al 10 dicembre 2020 le repliche on demand.

MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2020 – diretta streaming

ore 10 – premio MANN – “Olimpia, alle origini dei Giochi” – Nazione: Francia – Regia: Olivier Lemaitre – Durata: 52’

“Apud Cannas” – Nazione: Italia – Regia e supervisione 3D: Francesco Gabellone – Durata: 16’

ore 15 – MANN fuori concorso – La genesi del MANN. Un viaggio con il Cartastorie Produzione: MANN Realizzazione: Fondazione Il Cartastorie Regia: Damiano Falanga

Incontro / Intervista Patrizia Piacentini ordinario di Egittologia e Archeologia egiziana all’Università degli Studi di Milano

ordinario di Egittologia e Archeologia egiziana all’Università degli Studi di Milano ore 16 – premio MANN – “Gladiatori, il ritorno” – Nazione: Francia – Regia: Emmanuel Besnard, Gilles Rof -Durata: 26’ Produzione: Cyrille Perez, Gilles Perez

prima nazionale – “Il mondo di Cheope” Nazione: Francia – Regia: Florence Tran – Durata: 52’

GIOVEDì 3 DICEMBRE 2020 – Mann – diretta streaming

ore 10 • premio MANN – “Mesopotamia in memoriam: appunti su un patrimonio violato. La stagione dei grandi Imperi” Nazione: Italia – Regia: Alberto Castellani – Durata: 60′

ore 15 • MANN fuori concorso- La genesi del MANN. Un viaggio con il Cartastorie Produzione: MANN Realizzazione: Fondazione Il Cartastorie Regia: Damiano Falanga

ore 16 • premio MANN – prima nazionale – “Stonehenge – Un grande cimitero” – Nazione: Austria – Regia: Nick Gillam-Smith – Durata: 50′

Incontro / Intervista Giuliano Volpe archeologo e scrittore – Università di Bari

prima nazionale “Gli ultimi segreti di Nazca” Nazione: Francia – Regia: Jean Baptiste Erreca – Durata: 52′

ore 20:45 • Speciale Giovedì Sera al MANN – “La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo” Nazione: Italia – Regia: Marco Melluso, Diego Schiavo – Durata: 50′ – Interviene Syusy Blady (Maurizia Giusti) autrice conduttrice televisiva e “turista per caso”

VENERDì 4 DICEMBRE 2020 – MANN –

ore 10 • premio MANN – “Mostri e miti” – Nazione: Germania – Regia: Carsten Gutschmidt – Durata: 52′

ore 15 • MANN fuori concorso – La genesi del MANN. Un viaggio con il Cartastorie Produzione: MANN – Realizzazione: Fondazione Il Cartastorie – Regia: Damiano Falanga

ore 16 • premio MANN – prima nazionale – “Le ultime ore di Pompei” – Nazione: Francia – Regia: Pierre Stine – Durata: 90′

SABATO 5 DICEMBRE 2020 – MANN – diretta streaming

ore 11 – “Agalma” – Nazione: Italia – Regia: Doriana Monaco – Durata: 54′

ore 16 premio MANN – “Persepoli, il paradiso persiano” – Nazione: Francia – Regia: Angès Malia, Raphael Licandro – Durata: 26′ Incontro/ Intervista – Pierfrancesco Callieri ordinario di Archeologia dell’Iran preislamico all’Università di Bologna – ISMEO

Cerimonia di consegna del Premio MANN Napoli 2020 – seconda edizione

fuori concorso – “Scritto sulla pietra” – Nazione: Iran – Regia: Farhad Pakdel – Durata: 17′ Lingua: persiano – Sottotitoli: italiano

Maggiori informazioni – programma completo

INFORMAZIONI: Servizio Educativo MANN +39 0814422328/329 man-na.comunicazione@beniculturali.it

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata