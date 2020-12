Calendario 2021 del Museo Archeologico di Napoli e della Scuola Italiana di Comix

Il calendario 2021 del MANN di Napoli si chiama le dodici fatiche di Ercole e si ispira alla grande statua dell’Ercole Farnese che si trova nel museo: è stato realizzato assieme alla Scuola Italiana di Comix di Napoli

Il nuovo calendario 2021 del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stato realizzato assieme alla Scuola Italiana di Comix di Napoli e si può vedere in questi giorni, fuori dal museo riprodotto sul rivestimento esterno dei cantieri del Museo, Di sera, sarà illuminato dai fasci di luce che il MANN ha previsto per questo periodo.

Il calendario si chiama le dodici fatiche di Ercole, ispirandosi alla grande statua dell’Ercole Farnese del museo, ed è stato realizzato dalla Scuola Italiana di Comix prevedendo una copertina e dodici tavole, una per ogni mese.

E’ una sintesi creativa tra la mitologia e la contemporaneità, e raffigura Ercole come un eroe dei nostri tempi, alle prese con le grandi battaglie del terzo millennio per difendere l’umanità ed il pianeta.

Il calendario può essere acquistato in 40 “negozi amici” vicino al MANN

La Scuola Italiana di Comix, nell’ambito del progetto universitario Obvia, lo ha affidato a tredici disegnatori che sono Pako Massimo per la copertina, Mario Teodosio, Francesco Filippini, Barbara Ansaldi, Paco Desiato, Alessandra Vitelli, Alessia Vivenzio, Carmelo Zagaria, Marino Guarnieri, Mario Testa, Paola Del Prete, Fabiana Fiengo, Marco Castiello

Il calendario del MANN potrà essere acquistato in circa 40 “Negozi Amici” che si trovano nelle strade vicine al MANN come via Pessina sino a Piazza Dante, via Costantinopoli, via Santa Teresa degli Scalzi, via Broggia, via Conte di Ruvo e che esporranno il calendario. L’elenco dei negozi è sul sito del museo.

L’abbonamento speciale annuale al MANN

E quest’anno il MANN di Napoli lancia anche la promozione dell’abbonamento annuale “OpenMANN”: sul sito coopculture.it, la card sarà acquistabile, entro il 31 gennaio, al prezzo ridotto di 10 euro per adulti e 15 per famiglie (due adulti over 25 anni).

Un museo dinamico e sempre in attività con tante interessanti iniziative come la una collaborazione con un marchio storico della città di Napoli, la Maison Cilento casa di alta sartoria napoletana che ha prodotto una nuova ed esclusiva linea di foulard e cravatte con sopra i capolavori del museo.

