Cosa fare a Napoli e in Campania durate la settimana dal 15 al 20 febbraio 2021

Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, tanti musei e luoghi di cultura riaprono alle visite in sicurezza con i loro straordinari capolavori. E poi anche tante straordinarie mostre da vedere, visite guidate e tanto altro da fare a Napoli e in Campania

A Napoli e in Campania la cultura non si ferma e durante la settimana, dal lunedì al venerdì, i musei e luoghi di cultura a volte anche con prezzi e offerte speciali. Un’occasione da non perdere per vedere in tutta tranquillità gli innumerevoli capolavori conservati in tanti bellissimi musei sia in città che in altri posti della Campania. Ecco quindi il programma delle aperture e degli eventi a cui partecipare dal 15 al 20 febbraio 2021 a Napoli.

Eventi da non perdere durante la settimana

Riprendono le visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

Ogni venerdì si potranno effettuare visite guidate all’interno dello straordinario Teatro di San Carlo di Napoli per ammirarne tutte le bellezze. Visite guidate nel Teatro di San Carlo

Visite speciali di sera al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Solo il venerdì visite speciali per ammirare di sera gli spettacolari tramonti e le bellezze conservate nel Museo di Pietrarsa sempre con un biglietti speciale di 3 euro Visite serali a Pietrarsa

Partecipare alla Napoli City Half Marathon con una maratona digitale

La Napoli City Half Marathon si correrà individualmente anche in più tappe con una speciale app che ci farà “partecipare” così alla famosa maratona Napoli City Half Marathon

Riapre al Pubblico Città della Scienza solo il giovedì e venerdì

Ha riaperto al pubblico Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo, ma solo nei giorni di giovedì e venerdì con ogni settimana un nuovo programma: Il programma della settimana

I musei e i luoghi di cultura a Napoli visitabili dal lunedì al venerdì

Visite guidate alle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli

Le catacombe di San Gennaro a Napoli aprono alle visite guidate il giovedì e venerdì. Una straordinaria città sotterranea un vero e proprio viaggio. Aprono le Catacombe di San Gennaro

Il Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli riapre al pubblico

Visitabile lo splendido Museo Filangieri di via Duomo, museo unico al mondo in un palazzo del 400 che alla fine del 800 fu smontato e ricostruito 20 metri più dietro. Riapre il Filangieri

Restaurata la Pala di San Biagio del 1500 a San Biagio Maggiore a Napoli

Si potrà ammirare una pala d’altare del 1500 nella chiesa di San Biagio nel cuore del centro storico di Napoli all’inizio della salita di via San Gregorio Armeno. Restaurata la Pala di San Biagio

Benvenuti al MANN riapre il Museo Nazionale Archeologico di Napoli

Al MANN il grande il Museo Archeologico Nazionale di Napoli la sua straordinaria collezione permanente e le mostre che sono state spostate di scadenza. Benvenuti al MANN

Palazzo Reale di Napoli riapre con la nuova illuminazione e tante iniziative

Riapre lo splendido Palazzo Reale costruito da Domenico Fontana nel ‘600 come palazzo del re di Spagna Filippo III d’Asburgo e ampliato nel 1734 con Carlo III di Borbone. Riapre Palazzo Reale

Riapre il Museo di Capodimonte e lo splendido parco

Riaperto il Museo e Real Bosco di Capodimonte e riprendono anche le grandi mostre del museo che sono state prorogate fino a Pasqua 2021 Riapre il Museo di Capodimonte

Riapre il Museo Madre di Napoli con prezzi speciali per le famiglie

Riapre il Madre in sicurezza con tanti accorgimenti, le sue straordinarie mostre e un prezzo speciale anche per le famiglie Riapre il Museo Madre di Napoli

Riaprono i Musei del Polo Museale della Campania

Visitabili gli straordinari musei del Polo Museale tra cui la bellissima Certosa e Museo di San Martino, luogo unico al mondo ricco di capolavori I Musei del Polo Museale della Campania

Riapre l’Archivio Storico del Banco di Napoli

Riapre il Cartastorie lo straordinario Museo e Archivio storico del Banco di Napoli, museo unico al mondo che contiene milioni di documenti originali, a partire da metà del 1500 Riapre l’Archivio Storico del Banco di Napoli

Il Pio Monte della Misericordia di Napoli riapre alle visite:

Uno straordinario quadro del Caravaggio, “le sette opere della misericordia” del 1607 e oltre 150 dipinti di grandi artisti del 600 e 700. Una grande istituzione aperta nel 1602. Il Pio Monte riapre alle visite

Riapre al pubblico a Napoli Palazzo Zevallos Stigliano

Riaperto il bellissimo Palazzo Zevallos Stigliano con i tanti capolavori tra cui anche l’ultimo quadro dipinto dal Caravaggio, e tante altre straordinarie opere Riapre Palazzo Zevallos Stigliano

Visitabile Napoli Sotterranea nel centro storico di Napoli

Storico percorso di Napoli Sotterranea in Piazza San Gaetano che propone un viaggio straordinario nel sottosuolo del centro Storico di Napoli 40 metri sottoterra. Riapre Napoli Sotterranea

Al Maschio Angioino una mostra gratuita di Assunta Saulle

Nella splendida Cappella Palatina, una mostra gratuita e particolare d’arte fotografica di Assunta Saulle per rivedere il grande Castello napoletano. Riapre il Maschio Angioino

Riapre al pubblico anche Città della Scienza a Napoli: il programma della settimana

Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo, apre solo nei giorni di giovedì e venerdì dalle 10 alle 16 con un programma differente ogni settimana RiapreCittà della Scienza

Riapre il PAN Palazzo delle Arti di Napoli con la mostra Re-Genesis | Rinascita

Al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli la mostra gratuita RE-GENESIS|RINASCITA di Jeong-Yoen Rhee l’artista che dipinge con il polpastrello Riapre il PAN Palazzo delle Arti di Napoli

Riapre alle visite la Chiesa di Santa Luciella, dove c’è il teschio con le orecchie

Riapre anche la piccola chiesa di “Santa Luciella” nel cuore del centro antico che è stata per secoli custodita dai pipernieri che scolpivano le pietre dure. Riapre la piccola chiesa di “Santa Luciella

Riapre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: biglietti a soli 3 euro

Al Museo di Pietrarsa oltre 55 tra locomotive e carrozze ferroviarie d’epoca e che si trova negli antichi padiglioni del grande opificio borbonico il più grande in Italia. Riapre Pietrarsa a Napoli

Le mostre da non perdere a Napoli nei Musei riaperti

Nei musei anche 16 Mostre a Febbraio 2021 da non perdere

Aperti in sicurezza i Musei e i luoghi di cultura a Napoli a Febbraio 2021 con tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere nei grandi musei cittadini ma anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini. Le Mostre di Febbraio 2021

I musei e i luoghi di cultura in Campania visitabili dal lunedì al venerdì

Ville vesuviane del Miglio d’Oro: riaprono al pubblico

Dal martedì al venerdì visitabili Villa Campolieto ad Ercolano e Villa delle Ginestre a Torre del Grecocsplendide ville del Miglio d’oro. La domenica visite gratuite online. Riaprono le ville del Miglio d’oro

Riapre ai visitatori il Parco Archeologico di Pompei: le zone visitabili

Ripartono le visite al complesso archeologico più famoso al mondo seguendo un percorso segnalato ma con tante domus e bellissimi monumenti da vedere. Riapre il Parco Archeologico di Pompei

Riapre anche il Parco Archeologico di Ercolano

Riaprono anche gli scavi di Ercolano dove saranno visitabili anche il Padiglione della Barca dove è esposta l’imbarcazione scoperta sull’antica spiaggia e la mostra SplendOri. Apre il Parco Archeologico di Ercolano

Riapre anche la Reggia di Caserta

In Campania riaprono i musei statali ma solo durante la settimana ed anche la Reggia di Caserta ha comunicato senza chiusura settimanale. Riapre anche la Reggia di Caserta

Il grande Parco Archeologico di Paestum e Velia riapre con prezzi speciali

Fino a febbraio prezzi speciali nel grande Parco Archeologico di Paestum e Velia per famiglie e ingressi singoli e poi splendide passeggiate tra la grande storia. Riaprono Paestum e Velia

Riaprono 4 straordinari siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Riaprono 4 siti, i più grandi e particolari, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei luoghi stupendi che si trovano sulla costa e nell’entroterra flegreo. Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Riaprono gli Scavi di Oplontis e la splendida Villa di Poppea: la guida

Riaprono gli scavi di Oplontis, l’attuale Torre Annunziata, dove c’è la splendida Villa di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone, Una villa straordinaria Riaprono gli Scavi di Oplontis

L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato

E’ completamente rinnovato lo storico “museo” del parco archeologico di Pompei, voluto da Fiorelli nel 1864 e poi ampliato da Amedeo Maiuri nel 1926. Riapre l’Antiquarium di Pompei

Riapre alle visite la splendida Baia di Ieranto, la dimora delle sirene di Punta Campanella

Visitabile la Baia di Ieranto un luogo di incontaminata bellezza a Massalubrense di fronte ai Faraglioni di Capri nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Riapre la Baia di Ieranto

Si può di nuovo visitare il Vesuvio: riapre il cratere del vulcano

Ripartono le visite al Cratere del Vesuvio raggiungibile attraverso il sentiero n.5 del Parco Nazionale del Vesuvio quello del Gran Cono. riapre il cratere del Vesuvio

La splendida Villa Rufolo a Ravello è di nuovo visitabile

Villa Rufolo, il gioiello della divina costiera amalfitana, riapre al pubblico che potrà visitarla nei soli spazi all’aperto e seguendo un percorso obbligato. Apre la splendida Villa Rufolo a Ravello

Anche il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, riapre al pubblico

Riapre il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, la spazio museale che offre percorsi virtuali e interattivi per una vera “immersione” nel passato Riapre al pubblico il MAV

