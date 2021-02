Ripartono le visite guidate alle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli

Riaprono in sicurezza le catacombe di San Gennaro a Napoli al momento solo il giovedì e venerdì. Una straordinaria città sotterranea per un vero e proprio viaggio nel tempo tra strade e basiliche scavate nel tufo, alla scoperta di antichi sepolcri e di particolari affreschi e mosaici.

Hanno riaperto al pubblico, nei giorni giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2021, le straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli, il sito monumentale che si trova tra il Rione Sanità e Capodimonte con ingresso vicino alla grande Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio in via Capodimonte 13.

Per questo primo periodo, come molti altri musei e luoghi di cultura in Italia, le Catacombe di San Gennaro saranno chiuse il sabato e la domenica aprendo durante la settimana solo il giovedì e venerdì e potranno essere visitate previo prenotazione obbligatoria.

Le Catacombe di Napoli sono gestite, con grande successo, da 10 anni dalla cooperativa La Paranza, guidata da padre Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria alla Sanità e direttore del sito archeologico.

Una gestione vincente, che ha aiutato molto il quartiere Sanità facendo scoprire tutte le meraviglie della zona e che è riuscita a far passare, in meno di dieci anni, le visite annuali da una media di 6.000 ai 160.000 del 2019 tra i quali moltissimi stranieri. Le Catacombe di San Gennaro a Napoli sono state anche premiate come migliore esperienza italiana da fare.

Come visitare le Catacombe di San Gennaro e i biglietti d’ingresso

Le visite guidate alle Catacombe di San Gennaro si svolgeranno per il momento solo il giovedì e venerdì ogni ora dalle 10:00 alle 17:00 con ingresso da via Capodimonte 13. Quelle alle Catacombe di San Gaudioso negli stessi giorni dalle 10:00 alle 13:00 con ingresso dalla Basilica di S.M. della Sanità in piazza Sanità 14.

Gli ingressi avverranno in piccoli gruppi debitamente distanziati, per tutti i visitatori c’è l’obbligo di indossare i dispostivi di protezione individuale. I prezzi sono di € 9,00 per gli adulti, 18 a 65 anni – € 5,00 per Under 18 – € 6,00 per Over 65 – gratis fino a 6 anni. Munirsi di documento di identità.

Le altre straordinarie bellezze del Rione Sanità

Un grande lavoro svolto da Padre Loffredo e dai 39 ragazzi della Cooperativa La Paranza che hanno creato un circolo virtuoso che ha fatto conoscere e valorizzare anche tutte le atre bellezze dello storico quartiere cittadino.

Grazie a loro è infatti anche possibile conoscere e visitare le altre bellezze del quartiere Sanità come la splendida Basilica di Santa Maria della Sanità e le Catacombe di San Gaudioso o il circuito che prevede un “tour” domenicale tra i tanti luoghi splendidi del Rione Sanità che si chiama il Percorso del Miglio Sacro e che riaprirà a breve.

