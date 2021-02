Ville vesuviane del Miglio d’Oro: riaprono al pubblico, in programma anche visite online

Sono state riaperte alle visite del pubblico le bellissime ville vesuviane del Miglio d’oro ed in particolare Villa Campolieto ad Ercolano e Villa delle Ginestre a Torre del Greco. Ma c’è anche la possibilità di partecipare a delle visite domenicali gratuite online

Riaperte alle visite del pubblico le straordinarie Ville Vesuviane del Miglio d’oro gestite dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane del Miglio d’oro ed in particolare Villa Campolieto ad Ercolano e Villa delle Ginestre a Torre del Greco.

Le due bellissime ville possono essere visitate a pagamento (5 euro) rispettivamente nei seguenti orari:

Villa Campolieto, Ercolano dal martedì al venerdì orario 10 – 18

dal martedì al venerdì orario 10 – 18 Villa delle Ginestre, Torre del Greco dal martedì al venerdì orario 10 – 13

Per le visite è necessaria la prenotazione a prenotazioni@villevesuviane.net o al numero 081 7322134.

Domenica in Villa; visite guidate online

La Fondazione Ente Ville Vesuviane offre anche la possibilità di effettuare delle visite ‘live’ su piattaforma digitale, dedicate a Villa Campolieto e a Villa delle Ginestre, per chi non può andare di persona o si trova in un’altra città o nazione.

Attraverso la piattaforma digitale un team di collaboratori effettua on line le visite a queste straordinarie residenze spiegando in tempo reale, la storia, l’arte e l’architettura degli ambienti attraversati.

Un’esperienza interessantissima a cui si può partecipare liberamente su prenotazione obbligatoria e che si tiene la domenica pomeriggio seguendo un calendario che troverete di seguito.

I visitatori conosceranno così gli ambienti e i paesaggi più suggestivi del Miglio d’Oro, approfondendo anche nel caso di Villa delle Ginestre, gli ultimi anni di vita di Giacomo Leopardi che visse per lungo tempo in questo luogo splendido. Le visite guidate sono disponibili anche in alcune lingue straniere.

Le visite online di Domenica in Villa si terranno per febbraio:

Villa Campolieto di Ercolano – domenica 7 e domenica 21 febbraio ore 16

domenica 7 e domenica 21 febbraio ore 16 Villa delle Ginestre, Torre del Greco – domenica 14 e domenica 28 febbraio ore 16

La prenotazione è obbligatoria e le visite saranno svolte online dal vivo da guide che saranno sul posto. Al momento della prenotazione al partecipante verrà fornito un indirizzo link a cui collegarsi nel giorno e ora della visita. Le prenotazioni si effettuano dal lunedi al venerdi al n. 081 7322134 o scrivendo a prenotazioni@villevesuviane.net. Tutte le visite inizieranno alle ore 16 e avranno una durata di 45 minuti circa e potranno essere anche in alcune lingue straniere.

