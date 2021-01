Anche il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, riapre al pubblico

Riapre il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, la spazio museale unico e l’avanguardia che offre percorsi virtuali e interattivi per una vera “immersione” nel passato facendo scoprire le grandi città romane di Pompei ed Ercolano prima dell’eruzione del 79 d.C.

Da lunedì 25 gennaio 2021 ha riaperto in sicurezza il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, sempre dal lunedì al venerdì con la chiusura per sabato e domenica. E in occasione della Giornata della memoria, per non dimenticare la tragedia dell’olocausto, il 27 gennaio il MAV ha inaugurato in loco l’installazione “Die Neue Bewegung” dell’artista napoletano Christian Leperino che rimarrà in esposizione dal 27 gennaio al 12 febbraio 2021.

Uno straordinario Museo virtuale e super tecnologico: il MAV

Il MAV, il Museo Archeologico Virtuale si trova a poche centinaia di metri dall’ingresso “storico” degli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, ed è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia.

Il MAV è uno spazio museale particolare ed unico che, attraverso un percorso virtuale e interattivo, riesce a far rivivere al visitatore l’emozione del viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta, prima dell’eruzione del 79 d.C., della grande bellezza delle città romane di Pompei ed Ercolano.

AL MAV ci sono oltre settanta installazioni multimediali, tutte validate scientificamente, che “restituiscono” vita e splendore alle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, si dimostrano propedeutiche ad una reale scoperta di un mondo straordinario distrutto dall’eruzione del Vesuvio.

Un modo straordinario per scoprire la grande bellezza delle città e delle dimore romane alle pendici del Vesuvio e non solo, prima della devastante e tragica eruzione del 79 d.C..

Al MAV in particolare c’è l’ultima versione altamente tecnologica di MAV 5.0 – Virtual multiReality, che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nelle principali aree archeologiche del Vesuvio.

Come visitare il MAV di Ercolano

Il Mav, il Museo Archeologico Virtuale si trova a pochi passi dall’ingresso storico dell’area archeologica di Ercolano in Via IV Novembre 44. Sarà aperto da lunedì 25 gennaio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16.00 (ultimo ingresso).Chiuso sabato e domenica.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film sull’eruzione del Vesuvio e, dal 27, il luogo dell’installazione dedicata alla Giornata della memoria, “Die Neue Bewegung” dell’artista Christian Leperino.

Informazioni per la visita al MAV di Ercolano

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro. Ingresso gratuito fino ai 6 anni d’età

Prenotazione obbligatoria e acquisto biglietto solo online al link

Tutte le informazioni per la visita si trovano sul sito ufficiale

Maggiori informazioni – Mav – Museo Archeologico Virtuale

