Il grande Parco Archeologico di Paestum e Velia riapre con prezzi speciali

Riapre le porte ai visitatori. dal lunedì al venerdì visite in sicurezza per tutti, il grande Parco Archeologico di Paestum e Velia con anche prezzi speciali per famiglie e ingressi singoli e permettendoci splendide passeggiate tra i grandi templi e la grande storia della nostra terra. Il Museo e l’area archeologica di Paestum e l’area archeologica di Velia potranno essere visitati, come gli altri musei italiani, solo dal lunedì al venerdì e saranno chiusi il sabato e la domenica.

Ma nel grande e stupendo Parco di Paestum sono continuati, anche durante la chiusura le attività di lavori di manutenzione e restauri e potranno anche essere effettuate visite tematiche, a cura del personale del Parco, alle metope del tempio della Pace recentemente restaurate e oggetto di un nuovo progetto di allestimento nel giardino del museo.

A Velia, i visitatori potranno partecipare alle passeggiate sul crinale degli dei, comprese nel biglietto di ingresso: un percorso di trekking tra natura e archeologia di circa 3 ore di camminata. La passeggiata dura 3 ore circa, lunghezza 5 km, dislivello 125 s. l. m., partenza dal bookshop ore 10:00, prenotazione obbligatoria (mail velia@arte-m.net tel. 0974/271016) entro le ore 16:00 del giorno prima, si consigliano scarpe e abbigliamento comodi.

Gli orari, le misure di sicurezza e le tariffe

Il Parco è aperto in sicurezza ed ha potenziato le misure di prevenzione già in essere con percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea, obbligo distanziamento e mascherine ecc. Per quanto riguarda le tariffe bisogna tener presente che il biglietto del Parco Archeologico di Paestum e Velia è valido per 3 giorni e include un accesso all’Area Archeologica e al Museo di Paestum e all’Area Archeologica di Velia.

Da dicembre a febbraio l’ingresso Intero è di € 6, il ridotto (ragazzi da 18 a 25 anni): € 2 e per la famiglia (2 adulti + uno o più bambini e ragazzi fino a 25 anni) il prezzo è di € 10.

Le visite a Paestum

Nel Museo e Area Archeologica di Paestum ci saranno itinerari obbligati e ingressi contingentati

percorso rosso per scoprire i principali monumenti dell’area archeologica e le più importanti sale del museo di Paestum (durata: circa 1 ora a 30 minuti).

per scoprire i principali monumenti dell’area archeologica e le più importanti sale del museo di Paestum (durata: circa 1 ora a 30 minuti). percorso blu per una visita breve all’area archeologica e al museo di Paestum (durata: circa 45 minuti)​.

Presenza massima di 240 visitatori nell’area archeologica ogni 90 minuti e 75 visitatori nel museo ogni 30 minuti. Ingressi contingentati: 10 visitatori ogni 20 minuti dalle ore 9:00 alle 18:45 (per i gruppi: 20 visitatori più la guida).

Le visite a Velia

Anche nell’Area Archeologica di Velia ci saranno itinerari obbligati e ingressi contingentati

percorso rosso per scoprire i principali monumenti dell’area archeologica (durata: circa 1 ora e 40 minuti) [Ultima visita ore 14:30].

per scoprire i principali monumenti dell’area archeologica (durata: circa 1 ora e 40 minuti) [Ultima visita ore 14:30]. percorso blu per una visita breve alla città bassa o all’Acropoli di Velia (durata: circa 45 minuti)​.

Nell’area archeologica possono essere presenti un massimo di 200 visitatori ogni 100 minuti. Per garantire la sicurezza di tutti, i visitatori saranno accompagnati da personale autorizzato, gruppi di massimo 30 persone (ingressi ogni 15 minuti dalle ore 9:00 alle 18:45). Dopo le 14:30, l’area archeologica potrà essere visitata solo seguendo il percorso blu.

Tante novità dal Parco Archeologico di Paestum e Velia

