Gli straordinari siti archeologici di Paestum e Velia in abbonamento per un anno a soli 10 euro

Si potranno visitare per 365 giorni ogni volta che si vuole le bellezze del Parco Archeologico di Paestum e Velia due splendide città antiche con un abbonamento di soli 10 euro

Solo dall’8 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 si potrà acquistare un abbonamento speciale per 365 giorni, dal momento del primo ingresso, ai parchi archeologici di Paestum e Velia al prezzo speciale di soli 10 €.

Tutti i musei italiani saranno al momento chiusi fino al 15 gennaio 2021 ma l’abbonamento speciale si potrà comprare online e varrà per un anno dal primo ingresso.

Un’occasione unica per scoprire quando vogliamo le bellezze del Parco Archeologico di Paestum e Velia due splendide città antiche da visitare tutte le volte che si vorrà.

Un investimento nella cultura

L’acquisto dell’abbonamento sarà anche un investimento nella cultura che aiuterà il grande parco ad affrontare nuovi lavori, restauri e servizi che creano sviluppo e occupazione in un settore fortemente colpito dalla crisi attuale.

Vi ricordiamo che in questi giorni è in vendita anche la speciale 365 Christmas Artecard una carta speciale per i Musei in Campania che consentirà 50 ingressi gratuiti nei grandi musei della Regione, sconti fino al 50% su tanti altri luoghi di cultura. 365 Christmas Artecard

Le condizioni dell’abbonamento Paestum&Velia

Lo speciale abbonamento verrà attivato al primo ingresso e durerà 365 giorni da quel momento. Si potrà così avere l’ingresso libero e illimitato all’area archeologica e al museo di Paestum e all’area archeologica Velia e partecipare anche a tutti gli eventi in programmazione per il 2021 che non prevedono costi aggiuntivi.

L’abbonamento Paestum&Velia è acquistabile online sul circuito Vivaticket dall’8 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 e prevede anche altre speciali combinazioni:

Intero: € 10,00

Ridotto (da 18 a 25 anni): € 7,00

Famiglia (2 adulti + uno o più bambini e ragazzi fino ai 25 anni): € 15,00

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

