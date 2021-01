Riaprono da lunedì 18 gennaio i musei in Campania: al via anche la Reggia di Caserta

In Campania da lunedì 18 riapriranno i musei statali ma solo durante la settimana e con limitazioni dovute all’emergenza. Nei weekend saranno chiusi. La Reggia di Caserta ha comunicato che aprirà il 18 ma martedì 19 sarà chiusa.

Da lunedì 18 riaprono i musei nelle zone gialle, e anche in Campania molti musei e luoghi statali di cultura riapriranno dopo due mesi, ma solo dal lunedì al venerdì con orari ordinari, mentre resteranno chiusi il sabato e la domenica per le restrizioni legate alla emergenza in corso.

Pronta la Reggia di Caserta che ha confermato l’apertura secondo le nuove indicazioni da lunedì 18 gennaio 2021. La Reggia sarà al momento chiusa il martedì per la chiusura settimanale conservando negli altri giorni l’apertura continuata. Non ancora noto se la Reggia rimarrà aperta mercoledì 20 gennaio 2021, ricorrenza della festività del Santo Patrono di Caserta.

A Caserta rimarranno aperti tutti i luoghi più importanti come gli Appartamenti Reali, il Parco Reale e il Giardino Inglese e gli ingressi saranno consentiti a max 50 persone ogni 15 minuti su tutte le fasce orarie

Restano confermate le misure di sicurezza che prevedono prenotazione obbligatoria e acquisto dei biglietti tramite la piattaforma TicketOne e le disposizioni di sicurezza che si attuano normalmente con numero ridotto di ingressi, mascherina obbligatoria, distanza di sicurezza ecc.

La bellissima Reggia di Caserta.

Reggia di Caserta: orari, come arrivare e biglietti

Dove : Piazza Carlo di Borbone 81100 Caserta CE

: Piazza Carlo di Borbone 81100 Caserta CE Orari : Appartamenti Reali Apertura: 9:30 – 19:30 Ultimo ingresso: 19:00

: Appartamenti Reali Apertura: 9:30 – 19:30 Ultimo ingresso: 19:00 Biglietti : per il periodo di emergenza la biglietteria è chiusa ed i biglietti sono disponibili solo online su Ticketone

: per il periodo di emergenza la biglietteria è chiusa ed Maggiori informazioni: Reggia di Caserta

