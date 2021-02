Aperti per Voi al MANN: nel weekend viaggi virtuali tra le grandi mostre e abbonamento a prezzo speciale

Fine settimana speciale al Mann che resta chiuso fisicamente ma “aperto” sui social proponendo le sue grandi mostre e anche uno speciale abbonamento annuale OpenMann a solo 10 euro per adulto

Il MANN di Napoli, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, chiude fisicamente, come tutti i musei italiani, il sabato e la domenica ma rimane in contatto con tutti gli appassionati sui social mostrando questo weekend le belle mostre in corso. Il nuovo appuntamento con i viaggi virtuali al MANN si terrà sabato 13 e domenica e 14 febbraio 2021 sulla pagina Facebook del Museo e, a seguire, sul canale Instagram.

L’evento si chiama “Aperti per voi” ed è tutto dedicato ai “Racconti dalle mostre” che si tengono al MANN e che si potranno vedere in presenza dal lunedì al venerdi.

Nel weekend “Aperti per voi” con i “Racconti dalle mostre”

Si inizia dalla mostra “Gli Etruschi e il MANN” partendo dal corredo di una tomba a tumulo della necropoli del Nuovo Mattatoio a Capua (880-870 a.C. circa) per poi passare alla tomba Artiaco 104 di Cuma (725-700 a.C.) e, sempre da Cuma, si approfondirà un cratere a colonnette a figure rosse (600-575 a.C.), con la rappresentazione della Gigantomachia.

Concluderà il percorso virtuale sugli Etruschi al MANN delle immagini delle terrecotte architettoniche dal “tempio delle stimmate” di Velletri che appartengono al MANN perché tesori della Collezione Borgia.

Poi si passerà dall’archeologia all’arte contemporanea con un focus online sul percorso “Lucy. Sogno di un’evoluzione” di Tanino Liberatore con le immagini firmate dal “Michelangelo del Fumetto” e con un video che ricostruisce il percorso creativo del disegnatore.

Spazio anche su Facebook ed Instagram alla mostra sui Gladiatori, in programma al MANN dal 31 marzo, con vari reperti tra cui una lucerna con combattimento tra Trace e Mirmillone e tanto altro.

Nel weekend anche un abbonamento a prezzo speciale per San Valentino

Sempre per il fine settimana, ed in particolare per San Valentino, si potrà approfittare della campagna di abbonamento annuale OpenMann: con lo slogan “Regala un viaggio nella storia”, saranno rilanciate le card annuali ai prezzi promo di 10 euro per adulto, 15 per coppie di over 25 anni e 5 per Academy (studenti e specializzandi senza limiti di età).

MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli: come arrivare, biglietti, orari

Il Museo Archeologico di Napoli, MANN, si trova al centro di Napoli precisamente a Piazza Museo ed è facilmente raggiungibile con la linea 1 (fermata Museo) e la linea 2 (fermata Piazza Cavour). I biglietti sono disponibili online su diverse piattaforme o in biglietteria fisica; in questo periodo è preferibile prenotare. Durante il periodo di emergenza il museo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:30.

Dove si trova: Piazza Museo, 19, 80135 Napoli NA

Piazza Museo, 19, 80135 Napoli NA Come arrivare: linea 1 (fermata Museo) e la linea 2 (fermata Piazza Cavour)

linea 1 (fermata Museo) e la linea 2 (fermata Piazza Cavour) Biglietti : Intero giornaliero € 10.00, Ridotto young € 2 (per cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni non compiuti), Gratuito sotto i 18 anni – Acquista i biglietti online

: Intero giornaliero € 10.00, Ridotto young € 2 (per cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni non compiuti), Gratuito sotto i 18 anni – Orari : 09:00 – 19:30 la biglietteria chiude mezz’ora prima – Giorni di apertura : dal lunedì al venerdì, chiuso nelle giornate di sabato e domenica (Questi sono gli orari di apertura nel periodo di emergenza)

: 09:00 – 19:30 la biglietteria chiude mezz’ora prima – : dal lunedì al venerdì, chiuso nelle giornate di sabato e domenica (Questi sono gli orari di apertura nel periodo di emergenza) Maggiori informazioni – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

