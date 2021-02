Pedamentina Romantica: la passeggiata per gli innamorati di Napoli

Un percorso panoramico dal piazzale del Museo di San Martino al Vomero fino al Corso Vittorio Emanuele

Ripartono le visite guidate in sicurezza a Napoli e per questo particolare San Valentino non potevamo non proporvi la passeggiata Pedamentina romantica organizzata dall’Associazione Econote.

Una bellissima passeggiata, in discesa, alla Pedamentina, uno dei 200 percorsi di scale della Napoli città obliqua.

Un posto stupendo di Napoli, che ci regalerà emozioni e panorami stupendi. Ed è da qui che l’Associazione culturale Econote vuole ripartire con un tour guidato che si terrà sabato 13 febbraio 2021 alle 15.00 lungo le scale che partono da San Martino e che scendono dolcemente verso “giù Napoli”.

Pedamentina romantica per innamorarsi di Napoli

Il percorso della Pedamentina parte dal panoramico belvedere del Museo di San Martino al Vomero e arriva al Corso Vittorio Emanuele. Una passeggiata che ci farà scoprire luoghi e panorami stupendi e che oggi è un’importante testimonianza storica ed urbanistica di iniziò XIV secolo, di quando fu edificato Castel Sant’Elmo.

Il tour sarà a cura di una guida abilitata e osserverà le norme di sicurezza previste con mascherina obbligatoria, distanziamento e gel igienizzante.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione presso l’Associazione Culturale Econote scrivendo a info@econote.it nome, cognome e numero di telefono. La prenotazione sarà completa alla ricezione della risposta a cura dell’Associazione. Il costo è di 10€ a persona.

Pedamentina Romantica: prezzi, orari e date

Quando: sabato 13 febbraio 2021 alle 15.00

Dove: Piazzale San Martino inizio Scale Pedamentina, Napoli

Prezzo biglietto: 10€ a persona.

Prenotazione: obbligatoria mandando una mail a info@econote.it con nome, cognome e numero di telefono. La prenotazione sarà completa alla ricezione della risposta

Informazioni: Evento facebook ufficiale

