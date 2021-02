Visita esclusiva al Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, la chiesa delle anime pezzentelle

Nel cuore del centro antico si terrà una visita guidata esclusiva nel Complesso del Purgatorio ad Arco che è custode dell’affascinante culto delle anime “pezzentelle”, quello dei resti umani anonimi adottati dal popolo. Una visita guidata ci farà conoscere questa storia antica di Napoli

Venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 17.30 – 19.30 si terrà “Oltre la morte”, una visita guidata esclusiva alla chiesa delle Anime Pezzentelle nel cuore del Centro Antico di Napoli. L’evento, a cui si potrà partecipare con prenotazione obbligatoria ci consentirà di conoscere il particolarissimo Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco che si trova in Via Tribunali 39 a Napoli.

Un luogo straordinario dove, ancor oggi, il popolo segue l’affascinante culto delle anime “pezzentelle”, cioè dei resti umani anonimi “adottati” dalla popolazione. Una visita che è un vero e proprio viaggio nella cultura napoletana tra arte, fede, vita, morte.

La Chiesa delle Anime Pezzentelle sul Decumano Maggiore

Nel cuore del centro antico di Napoli, lungo via dei Tribunali si trova al num. 39 la caratteristica chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Via dei Tribunali è l’antico decumano maggior di Napoli che, assieme al decumano inferiore e al decumano superiore, è una delle tre strade principali dell’antico impianto urbano greco

In città la chiesa è nota come la chiesa “de’ ’e cape ’e morte” e su via Tribunali si individua subito per via dei teschi poggiati all’ingresso del complesso.

Una visita all’antico complesso è un vero e proprio viaggio nella cultura napoletana tra arte, fede, vita, morte. La piccola e particolare chiesa del ‘600, custodisce i preziosi marmi e il Teschio alato di Dionisio Lazzari, insieme a capolavori di Massimo Stanzione, Luca Giordano e Andrea Vaccaro.

Dalla chiesa si scende nell’antico e grandioso ipogeo che ospita ancora oggi l’affascinante culto rivolto a resti umani anonimi che diventano speciali intermediari per invocazioni, preghiere, richieste di intercessioni.

Tra le anime adottate dal popolo, celebre è quella della principessa Lucia a cui le donne affidano, da lungo tempo, le loro richieste di grazie. Un piccolo museo allestito negli spazi dell’elegante sagrestia completa l’itinerario.

“Oltre la morte” la visita guidata di Venerdì 19 febbraio 2021

Venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 17.30 – 19.30 si potrà partecipare ad una straordinaria visita guidata dal titolo “Oltre la morte” che ci farà conoscere il Complesso Museale e la storia del culto delle “anime pezzentelle”.

Durante la visita esclusiva si conosceranno anche le leggende nate attorno al teschio di Lucia, che, ornato di una preziosa corona e di una velo da sposa, è l’anima più amata dell’ipogeo. I posti sono limitati.

Maggiori informazioni sul Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

“Oltre la morte” al Purgatorio ad Arco: prezzi, orari e date

Quando: Venerdì 19 febbraio 2021 – ore 17.30 – 19.30

Venerdì 19 febbraio 2021 – ore 17.30 – 19.30 Dove: Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco Via Tribunali, 39 Napoli

Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco Via Tribunali, 39 Napoli Prezzo biglietto: 6 euro

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail complessomusealepurgatorio@gmail.com Specificando per ogni partecipante* Nome Cognome/ Comune di Residenza /Telefono / Mail – Le prenotazioni per la visita esclusiva si chiudono giovedì 18 alle ore 14.00. – La visita guidata esclusiva parte con minimo 15 partecipanti prenotati (max 28 visitatori). Al fine di verificare l'effettiva costituzione del gruppo minimo, è necessario attendere la mail di conferma che sarà inviata ai prenotati giovedì pomeriggio.

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail complessomusealepurgatorio@gmail.com Specificando per ogni partecipante* Nome Cognome/ Comune di Residenza /Telefono / Mail – Le prenotazioni per la visita esclusiva si chiudono giovedì 18 alle ore 14.00. – La visita guidata esclusiva parte con minimo 15 partecipanti prenotati (max 28 visitatori). Al fine di verificare l’effettiva costituzione del gruppo minimo, è necessario attendere la mail di conferma che sarà inviata ai prenotati giovedì pomeriggio. Evento facebook ufficiale

