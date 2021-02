Le Quattro Stagioni, un Balletto del Teatro San Carlo sulle straordinarie musiche di Vivaldi

©Mario Wurzburger su Teatro San Carlo

Continua la stagione “online” del teatro di San Carlo di Napoli con un balletto straordinario: le Quattro Stagioni per la coreografia che, Giuseppe Picone ha concepito per il Balletto del Teatro di San Carlo sui celebri Concerti di Antonio Vivaldi eseguiti dal vivo dall’Orchestra.

Dopo il successo de il “Pirata” di Vincenzo Bellini, che sarà visibile fino a fine mese, continua, sempre online, la nuova stagione del Teatro San Carlo di Napoli. Da venerdì 12 febbraio 2021 sarà disponibile il balletto “Le Quattro Stagioni“, con protagonista il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo con la coreografia di Giuseppe Picone.

Le Quattro Stagioni è stato registrato dal vivo il 19 novembre 2020 presso il Teatro San Carlo per la Coreografia di Giuseppe Picone, i costumi di Giusi Giustino e le luci di Nunzio Perrella. Il violino solista e Maestro concertatore è Cecilia Laca ed è eseguito dall’orchestra e balletto del Teatro di San Carlo di Napoli.

Il Programma degli spettacoli del San Carlo a Febbraio 2021

Lo spettacolo “Le Quattro Stagioni” sarà disponibile online dal 12/02/2021 alle 20:00 fino al 28/02/2021 alle 23:59. Inoltre, fino alla fine del mese disponibile ancora l’opera “il Pirata” di Bellini. Ricordiamo inoltre che il cartellone del Teatro San Carlo prevede tanti interessanti spettacoli con una programmazione tutta concepita per il web con tre eventi al mese; sul sito del teatro sono già stati presentati gli eventi di Febbraio 2021.

Come acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on-demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

Acquisto su Facebook (e-ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

