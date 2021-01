Tutta in streaming la nuova stagione del Teatro di San Carlo: gli spettacoli di febbraio

Andrà in streaming la nuova stagione del Massimo napoletano. Al momento previsti, fino alla prossima estate, tanti interessanti spettacoli con un cartellone tutto concepito per il web che prevede tre eventi al mese e biglietti acquistabili su Mymovies.

Inizia la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli e sarà purtroppo, al momento, tutta in streaming programmata fino alla prossima estate. Un cartellone interessante concepito per essere trasmesso sul web che prevede tre spettacoli al mese con biglietti disponibili sulla piattaforma Mymovies e sulla pagina facebook per il singolo spettacolo e per gli abbonamenti.

Si inizia venerdì 5 febbraio 2021 con il “Pirata” di Vincenzo Bellini in forma di concerto, un melodramma in due atti su libretto di Felice Romani mai rappresentato al San Carlo durante tutto il 1900.

La protagonista sarà la soprano americano Sondra Radvanovsky, per la prima volta al San Carlo di Napoli, che interpreterà Imogene ruolo che fu 70 anni fa di Maria Callas e poi da Montserrat Caballé. Nel cast Luca Salsi nel ruolo di Ernesto e Celso Albelo sarà Gualtiero. L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno diretti da Antonino Fogliani. Lo spettacolo è stato registrato dal vivo il 16 gennaio 2021 e sarà disponibile online dal 5.2.2021 alle 20,00 fino al 28.02.2021 alle 23,59

Gli altri spettacoli previsti per febbraio e marzo 2021 del San Carlo

Gli spettacoli di febbraio saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 28 febbraio 2020 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Per marzo sono poi previsti dal 13 marzo 2021 al 26 marzo 2021 l’Opera buffa in due atti di Gioachino Rossini, Il Turco in Italia, poi il Concerto Sinfonico diretto da Gabriele Ferro con musiche di Hector Berlioz e Maurice Ravel per il 20 marzo 2021 e poi un altro Concerto Sinfonico diretto da Dan Ettinger con al Pianoforte Alexander Malofeev e musiche di Rachmaninov e Cˇajkovskij per il 31 marzo 2021.

Come acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

