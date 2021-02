Il “Pirata” di Vincenzo Bellini apre la nuova stagione del Teatro San Carlo di Napoli

Il “Pirata” di Bellini, in forma di concerto sarà trasmesso online dal Massimo napoletano. Un’opera mai eseguita prima al Teatro San Carlo nel corso del ‘900 che avrà come interprete femminile la soprano americano Sondra Radvanovsky, per la prima volta al San Carlo di Napoli

Parte venerdì 5 Febbraio 2021 la nuova stagione del Teatro San Carlo di Napoli con il “Pirata” di Vincenzo Bellini in forma di concerto che sarà on line dal 5 febbraio dalle ore 20.00 sui canali Facebook e su Mymovies.it. Un’opera mai eseguita prima al Teatro San Carlo nel corso del ‘900, un melodramma in due atti su libretto di Felice Romani. La protagonista sarà la soprano americana Sondra Radvanovsky, per la prima volta al San Carlo di Napoli, che interpreterà Imogene ruolo che fu 70 anni fa di Maria Callas e poi da Montserrat Caballé.

L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno diretti da Antonino Fogliani e nel cast anche Luca Salsi nel ruolo di Ernesto e Celso Albelo sarà Gualtiero. Poi Francesco Pittari interpreterà Itulbo, Emanuele Cordaro darà voce a Goffredo mentre Anna Maria Sarra sarà Adele.

Lo spettacolo è stato registrato dal vivo il 16 gennaio 2021 e sarà disponibile online dal 5.2.2021 alle 20,00 fino al 28.02.2021 alle 23,59. Il cartellone del San Carlo prevede tanti interessanti spettacoli con un cartellone tutto concepito per il web che prevede tre eventi al mese e sono già noti tutti quelli di Febbraio 2021.

Come acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

