Tour guidato tra le bellezze del Rione Sanità con colazione da Poppella

Palazzo dello Spagnuolo fotografato da © gaebal

Una bella passeggiata guidata tra le bellezze del Rione Sanità di Napoli, vero protagonista anche dello sceneggiato di Mina Settembre, girato soprattutto nel Rione, tra gli splendidi palazzi storici che lo contraddistinguono ed in particolare a Palazzo Sanfelice, nel cuore della Sanità!

Una bella passeggiata guidata nel Rione Sanità organizzata per il giorno 13 febbraio 2021 dall’Associazione Culturale ArteMiss alla scoperta della storia e delle tradizioni del borgo dei Vergini e dalla Sanità! Un tour guidato nella storia che parte da porta San Gennaro, una delle ultime testimonianze della cinta muraria napoletana, e che ci porterà nel quartiere Sanità attraverso il suo coloratissimo mercato, per osservare i palazzi nobiliari e le chiese del miglio sacro.

Conosceremo luoghi bellissimi ed anche tante storie e aneddoti come quello sul nome del quartiere: il nome “Sanità” si deve all’aria fresca e salubre che si respirava nel ‘700. Era una zona conosciuta dai re come Carlo e poi Ferdinando che transitavano con le loro carrozze durante gli spostamenti verso la collina di Capodimonte, sede della nuova residenza di caccia.

La passeggiata tra le bellezze e le bontà del Rione Sanità

Un luogo già conosciuto in tutto il mondo per aver dato i natali a Totò e reso ancora più celebre in altre città in questi mesi dalla bella fiction televisiva di Mina Settembre girata molto nel quartiere ed in particolare nello splendido Palazzo Sanfelice, nel cuore della Sanità, sede del”consultorio” dove lavora la Settembre.

Durante la passeggiata ci saranno soste a Palazzo dello Spagnolo e a Palazzo Sanfelice e poi anche una dolce sosta, presso la pasticceria Poppella, per fare colazione con il famoso fiocco di neve.

La passeggiata proseguirà rivedendo i luoghi dove ha vissuto il grandissimo Totò e alle altre bellezze del Rione e terminerà con l’ingresso alla Basilica di Santa Maria della Sanità, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli e sede delle antiche catacombe di San Gaudioso.

L’attività si svolgerà nel totale rispetto delle norme di sicurezza vigenti con mascherina e distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i partecipanti.

La Sanità Tour guidato e colazione da Poppella: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 13 febbraio 2021

Sabato 13 febbraio 2021 Dove: Via Foria, Porta San Gennaro – ore 10:00 Napoli Durata 2 ore circa

Via Foria, Porta San Gennaro – ore 10:00 Napoli Durata 2 ore circa Contributo: 15 euro; ragazzi da 13 a 18 anni 7 euro; bambini fino a 12 anni 2 euro.

15 euro; ragazzi da 13 a 18 anni 7 euro; bambini fino a 12 anni 2 euro. Nel tour è compreso: auricolare, tour con guida abilitata della Regione Campania e fiocco di neve

auricolare, tour con guida abilitata della Regione Campania e fiocco di neve Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria: 388 441 8739, 351 953 9316 (anche WhatsApp); artemiss.tour.napoli@gmail.com – chiedere le misure di sicurezza e prevenzione da rispettare per l’evento. Evento Facebook ufficiale

