Al via gli spettacoli in diretta streaming al Teatro Diana a Napoli

Ripartono, al momento in diretta streaming, gli spettacoli al Teatro Diana di Napoli. La storica sala del Vomero propone un primo appuntamento con lo spettacolo “Čechovianamente”

Ripartono gli spettacoli al Teatro Diana al Vomero ma al momento in diretta streaming. Una buona notizia, comunque, che permetterà agli appassionati e agli abbonati di godersi un primo spettacolo già domenica 7 febbraio alle ore 18.00, in diretta, per questo nuovo progetto del Teatro Diana.

Un progetto giovane, di cui già vi parlammo tempo fa, portato avanti da una compagnia under35. Lo spettacolo che potremo seguire in diretta streaming domenica 7 febbraio 2021 è “Čechovianamente” scritto e diretto da Agostino Pannone con Elisabetta Mirra, Francesco Russo e Matteo Florio.

‘Čechovianamente’ è un adattamento in lingua napoletana de ‘L’Orso’ e ‘La domanda di matrimonio’ di Anton Čechov ed è portato sulle scene del Teatro Diana di Napoli da una giovane compagnia con una messa in scena che sarà di sicuro innovativa tra emozione e divertimento.

Un interessante progetto che vuole riscoprire la forza drammaturgica di uno degli autori più importanti del Novecento, portato sulle scene tra innovazione e tradizione, che farà passare al pubblico momenti divertenti ed emozionanti.

Anche altri teatri in Campania propongono lo streaming

In attesa di una ripartenza nei teatri quella dello streaming è una strada già seguita con successo dal Teatro San Carlo di Napoli, dal Teatro Verdi di Salerno ma anche dalla Galleria Toledo e dal Teatro Bellini di Napoli che sta preparando “Zona Rossa” un nuovo spettacolo preparato da artisti che saranno rinchiusi in teatro fino a quando lo spettacolo non sarà visibile dal pubblico in teatro.

Come vedere “Čechovianamente” in diretta dal Teatro Diana

Lo spettacolo si potrà vedere in diretta streaming collegandosi e registrandosi al sito dei Il Teatro in Rete ed acquistando il biglietto d’accesso di 3 euro

Čechovianamente sarà comunque trasmesso anche sulle pagine social del teatro Diana nei giorni 10,13,14,16,17,18 e 19 febbraio 2021 un giorno alle ore 18 e il successivo alle 21.

Maggiori informazioni – Teatro Diana Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata