15 grandi spettacoli gratuiti online per il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno | Programma completo

Anche il grande teatro dell’opera di Salerno presenta un ricco programma online gratuito per il periodo natalizio. In cartellone anche i Canti di Natale con il Coro del Teatro dell’Opera, il concerto di Natale e il concerto di Capodanno diretto da Daniel Oren e tanti spettacoli gratuiti fino al 31 dicembre 2020

Riapre “le porte” gratuitamente e online il grande Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno presentando un ricco cartellone che sarà proposto on line tra martedì 8 dicembre e giovedì 31 dicembre 2020.

“Le feste al Massimo” è il nome del programma del Massimo salernitano che proporrà online e gratis grandi spettacoli lirici ma anche con il jazz e le sinfonie per questa particolare stagione del Teatro Verdi di Salerno.

Ben quindici spettacoli, compreso il tradizionale concerto di Capodanno, che sono iniziati martedì 8 dicembre alle 20.00 con “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa e si concluderanno giovedì 31 dicembre alle ore 20.00 con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Daniel Oren.

15 spettacoli per dei giorni particolari con Canti di Natale, Galà Lirico, Concerti Sinfonici, Jazz, e poi spettacoli con Peppe Servillo o di Vittorio Sgarbi e tanto altro ancora in attesa di tornare in sala.

Stagione al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno – Dicembre 2020

Martedì 8 Dicembre ore 20,00 – Il Maestro di Cappella – Musiche di Domenico Cimarosa – Direttore e solista, Paolo Bordogna – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Musiche di Domenico Cimarosa – Direttore e solista, Paolo Bordogna – Venerdì 11 dicembre ore 20,00 – Concerto per Violino e Orchestra – Direttore, Jacopo Sipari di Pescasseroli – Violino Solista, Salvatore Quaranta – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno – Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Direttore, Jacopo Sipari di Pescasseroli – Violino Solista, Salvatore Quaranta – Domenica 13 dicembre ore 20,00 – Peppe Servillo – “Fermarono I Cieli” – Peppe Servillo, voce

Peppe Servillo, voce Martedì 15 dicembre ore 20,00 – Concerto per Pianoforte e Orchestra – Direttore, Francesco Ivan Ciampa Pianista, Alessandro Taverna – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno – musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Direttore, Francesco Ivan Ciampa Pianista, Alessandro Taverna – Mercoledì 16 dicembre ore 20,00 – Trio di Salerno – Sandro Deidda, sassofoni e clarinetto – Guglielmo Guglielmi, pianoforte – Aldo Vigorito, contrabbasso Musiche di Clifford Brown, Ennio Morricone, Valente e Tagliaferri

Sandro Deidda, sassofoni e clarinetto – Guglielmo Guglielmi, pianoforte – Aldo Vigorito, contrabbasso Musiche di Clifford Brown, Ennio Morricone, Valente e Tagliaferri Giovedì 17 dicembre ore 20,00 – IT’S CHRISTMAS – The brass group del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno – Arrangiamenti di Roger Harvey , Robert Elkjer, David Short e Bob Wells

Arrangiamenti di Roger Harvey , Robert Elkjer, David Short e Bob Wells Sabato 19 dicembre ore 20,00 – CARLA MARCIANO QUARTET – Psychosis – Carla Marciano, sax alto e sopranino

Psychosis – Carla Marciano, sax alto e sopranino Domenica 20 dicembre ore 20,00 – La Furba e lo Sciocco – Musiche di Domenico Natale Sarro – Direttore, Ivano Caiazza – Regia, Riccardo Canessa – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Musiche di Domenico Natale Sarro – Direttore, Ivano Caiazza – Regia, Riccardo Canessa – Mercoledì 23 dicembre ore 20,00 – Concerto del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno – Canti tradizionali del Natale

Canti tradizionali del Natale Venerdì 25 dicembre ore 20,00 – Concerto di Natale – Direttore, Daniel Oren – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Direttore, Sabato 26 dicembre ore 20,00 – La vedova allegra – Musiche di Franz Lehár – Direttore, Daniel Oren – Regia, Ermeneziano Lambiase

Musiche di Franz Lehár – Direttore, Daniel Oren – Regia, Ermeneziano Lambiase Domenica 27 dicembre ore 20,00 – Gala Lirico – Fabio Sartori, tenore – Anna Pirozzi, soprano – Angelina Kim, pianoforte – Musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti

Fabio Sartori, tenore – Anna Pirozzi, soprano – Angelina Kim, pianoforte – Musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti Lunedì 28 dicembre ore 20,00 – La Serva Padrona – Musiche di Giovanni Battista Pergolesi – Direttore, Daniel Oren – Regia Riccardo, Canessa – Scene e costumi, Alfredo Troisi – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Musiche di Giovanni Battista Pergolesi – Direttore, Daniel Oren – Regia Riccardo, Canessa – Scene e costumi, Alfredo Troisi – Martedì 29 dicembre ore 20,00 – Vittorio Sgarbi – “RAFFAELLO” – Musiche Valentino Corvino

Musiche Valentino Corvino Mercoledì 30 dicembre ore 20,00 – Recital della pianista Maria João Pires – Omaggio a Ludwig van Beethoven – per il 250° anniversario della nascita – Musiche di Ludwig van Beethoven

per il 250° anniversario della nascita – Musiche di Giovedì 31 dicembre ore 20,00 – Concerto di Capodanno – Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno – Direttore, Daniel Oren

Gli spettacoli saranno visibili gratuitamente on-line sui seguenti canali sia in diretta che in differita nei giorni successivi:

pagina Facebook Teatro Verdi Salerno

canale YouTube Teatro Verdi Salerno

Sito Ufficiale Comune di Salerno

pagina Facebook ufficiale Sindaco di Salerno

pagina Facebook della Regione Campania.

