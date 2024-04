Eventi vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 4 al 7 aprile 2024

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere tra feste, sagre, eventi, concerti e tanto altro

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 4 al 7 aprile 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi da non perdere in Campania nel Weekend dal 4 al 7 aprile 2024

Musei Gratis in Campania domenica 7 aprile 2024

Domenica 7 aprile 2024 è la prima domenica del mese e tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”. Musei Gratis

La festa della Madonna delle Galline a Pagani con un grande concerto di Enzo Avitabile

Da venerdì 5 a martedì 9 aprile 2024 ci saranno cinque giorni di festeggiamenti a Pagani per la grande Festa della Madonna delle Galline. La chiusura della festa è affidata martedì 9 aprile al concerto di Enzo Avitabile in Napoli World, con un concerto che si terrà all’Arena Pignataro e sarà ad ingresso libero. Il momento apice dei festeggiamenti sarà la suggestiva processione della Domenica in Albis, quando la statua della Madonna delle Galline percorrerà per l’intera giornata le strade cittadine. festa della Madonna delle Galline

Jazz&Baccalà, concerti di Jazz internazionale tra music & food a Somma Vesuviana

Jazz & Baccalà con concerti di Jazz internazionale e prelibatezze di baccalà. Prima il food e poi la grande musica. Prossimo 9 aprile – Jerry Waldon & Joyce Yuille 4et from NYP Jazz e Baccala

Visite guidate gratuite alle Cantine emergenti in Campania

Un bell’evento ci permetterà di conoscere delle giovani cantine in Campania con visite guidate ed eventi gratuiti che si svolgeranno dal 5 al 28 aprile 2024 tra enogastronomia e arte. Un interessante tour tra le Cantine emergenti che farà tappa a Castelvetere sul Calore e Montemarano, in provincia di Avellino, a Castelvenere e Solopaca, in provincia di Benevento, a San Marcellino e Alife in provincia di Caserta, e a Baronissi, in provincia di Salerno. Per ogni tappa Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Visite guidate gratuite alle Cantine

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Sabato 30 Marzo 2024 riaprono alle visite al pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Le “Stanze di Alice”: il mondo incantato del Paese delle Meraviglie al Vulcano Buono

Tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 1 maggio 2024 al Centro Commerciale Vulcano Buono ci saranno le “Stanze di Alice” che ci faranno immergere nel Paese delle Meraviglie, tra scenografie mozzafiato ed intrattenimento a tema Le “Stanze di Alice

La Funivia del Monte Faito riparte: uno straordinario percorso di 8 minuti dal mare alla montagna

Riprenderanno sabato 30 marzo 2024 le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

La migliore Colomba artigianale tradizionale italiana è napoletana

Un altro concorso nazionale, stavolta per individuare le più buone colombe artigianali italiane, ha premiato i bravi maestri pasticcieri napoletani e campani. A trionfare per la categoria dedicata alla versione tradizionale del tipico dolce pasquale è stato Gianluca Cecere di Cecere Visionary Dessert di Frattamaggiore vicino Napoli che ha avuto il primo premio nazionale per la migliore Colomba artigianale tradizionale. la migliore Colomba artigianale

A Pompei riapre, dopo i restauri, la sezione femminile delle Terme del Foro

Visitabile per la prima volta dal pubblico la sezione femminile delle Terme del Foro, perché utilizzate da sempre come deposito di materiale archeologico. Un restauro meticoloso ha consentito di scoprire stupende superfici dipinte, rimaste finora sconosciute. Terme del Foro

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli

Dal 1° marzo al 15 luglio 2024 la mostra fotografica “Visioni” nei grandi spazi di 3000 mq della nuova Gran Galleria della Reggia di Caserta aperta dopo un secolo. Nuova ala della Reggia

Aperture straordinarie del Parco Archeologico dell’Appia e della Villa Romana di Cellole

Fino al 30 aprile 2024 aperture straordinarie di due siti di grande interesse storico e archeologico di solito non accessibili: il Parco Archeologico dell’Appia di Mondragone che la Villa Romana San Limato a Cellole Visite straordinarie

Grande Jazz internazionale a Caserta per la rassegna “Jazz Music Foyer”

A Caserta dal 9 gennaio al 10 aprile 2024 una bella rassegna di concerti jazz dal titolo “Jazz Music Foyer” con appuntamenti mensili di carattere internazionale basati sulla figura femminile nel Jazz. – “Jazz Music Foyer”

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha con colate di cemento villa romana

A Pompei visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi nella Regio IX

Fino al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX. Visite guidate Pompei

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

Cinque concerti Gigi D’Alessio a Caserta: come acquistare i biglietti

Annunciati cinque grandi concerti di Gigi D’Alessio a Caserta, 5 speciali serate di grande festa il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia. come acquistare i biglietti

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutto il mondo e naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutto il mondo. 50 Top Pizza World 2023

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

