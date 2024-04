Domenica al Museo 7 Aprile 2024: Musei Gratis in Campania – Scopri Dove!

© Napoli da Vivere

Domenica 7 aprile 2024 è la prima domenica del mese e ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la nostra regione e visitare tutti i musei e i parchi archeologici statali

Il 7 aprile 2024, una domenica speciale attende gli amanti della cultura in Campania: l’evento “Domenica al Museo” permetterà l’accesso gratuito a musei, aree archeologiche, e gioielli culturali statali di Napoli e dell’intera regione. Questa iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, apre le porte dei luoghi dell’arte e della storia senza alcun costo, nella prima domenica di ogni mese.

Scoprite l’arte, la storia e la cultura senza confini approfittando di questa opportunità unica. Da non perdere, l’elenco completo dei musei, monumenti, gallerie, siti archeologici, e parchi statali che partecipano a questa iniziativa in Campania, pronti ad accogliervi a braccia aperte il 7 aprile. Una giornata ideale per esplorare i tesori nascosti e i capolavori che arricchiscono Napoli e le sue vicinanze, rendendo questa regione un vero e proprio crogiuolo di bellezze culturali.

La “Domenica al Museo” rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti i visitatori e i cittadini di immergersi nell’immensa eredità culturale della Campania, attraverso una visita gratuita ai suoi musei e siti archeologici statali. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile nella bellezza storica e artistica che solo Napoli e la Campania possono offrire.

Musei Gratis a Napoli domenica 7 aprile 2024

L’elenco dei musei che parteciperanno all’iniziativa è gestito dal Ministero della Cultura e alla fine del post troverete il link ufficiale per eventuali integrazioni e variazioni. Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai numeri indicati.

Musei non statali aperti a Napoli

Di seguito la maggior parte dei Musei aperti a Napoli e in Campania domenica 7 aprile 2024

Musei statali in provincia di Napoli

Musei statali in provincia di Caserta

Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta (CE)

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta (CE)

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca – piazza Castello Ducale – 81037 Sessa Aurunca (CE)

Teatro romano di Teanum Sidicinum – Via Pioppeto – 81057 Teano (CE)

Anfiteatro campano Piazza I Ottobre 1860 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca – Via Aldo Moro – 81037 Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico dell’antica Allifae – Piazza XIX Ottobre – 81011 Alife (CE)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum – Via Nicola Gigli, 23 – 81057 Teano (CE)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Via Roberto d’Angiò, 48 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo archeologico di Calatia – Via Caudina, 353 – 81024 Maddaloni (CE)

Musei statali in provincia di Salerno

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale – Capaccio Paestum (SA) –

Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum (SA) –

Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia – Ascea (SA) –

Certosa di San Lorenzo – Viale Certosa, 1 – 84034 Padula (SA)

Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna – Largo Antica Corte – 84100 Salerno (SA)

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino – piazza Municipio – 84021 Buccino (SA)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Via Cavour, 7 – 84087 Sarno (SA)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico – Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Centro Storico – 84021 Buccino (SA)

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno – Piazza San Francesco, 1 – 84025 Eboli (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – via Stadio – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)

Teatro ellenistico-romano di Sarno – Via Foce – 84087 Sarno (SA)

Musei statali in provincia di Avellino

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore ( AV)

Area archeologica di Conza – Conza della Campania (AV)

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino (AV)

Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Musei statali in provincia di Benevento

Area archeologica del Teatro romano di Benevento – Piazza Ponzio Telesino – 82100 Benevento (BN)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Via Castello – 82016 Montesarchio (BN)

Maggiori informazioni – Ministero della Cultura numero Verde 800 99 11 99

Maggiori informazioni – Ministero della Cultura – Tutti i siti aperti in Campania

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.