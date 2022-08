Un’estate da Re: grande rassegna musicale alla Reggia di Caserta

© ph Massimo Pica per Scabec

Settima edizione per “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta” con cinque importanti appuntamenti dall’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana, a l’omaggio di Peppe Servillo a Fabrizio De André e poi il Romantic tour di Mario Biondi e la straordinaria chiusura dell’evento di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto

Si terrà nei cortili della Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre 2022 la rassegna musicale programmata dalla Regione Campania e dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta”

Per questa VII edizione ci saranno cinque appuntamenti da non perdere con un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana, l’omaggio di Peppe Servillo a Fabrizio De André e la chiusura della manifestazione affidata a Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. La direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

Inaugurazione di Un’Estate da Re con i Carmina Burana

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’affascinante esibizione dei Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

Eccezionalmente per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, il biglietto dell’inaugurazione verrà regalato a coloro che acquisteranno l’abbonamento Artecard 365 Gold dal sito ufficiale www.campaniartecard.it

Un’Estate da RE” 2022 – Programma

sabato 3 settembre, i “Carmina Burana” di Carl Orff diretta da Michael Balke. In scena le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Biglietti da 11 a 33 euro circa

di Carl Orff diretta da Michael Balke. In scena le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Biglietti da 11 a 33 euro circa Giovedì 8 settembre, concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Biglietti da 11 a 33 euro circa

(Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Biglietti da 11 a 33 euro circa martedì 13 settembre, “Romantic tour” di Mario Biondi – Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito a marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Biglietti da 22 a 44 euro circa

Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito a marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Biglietti da 22 a 44 euro circa sabato 17 settembre, speciale concerto di Claudio Baglioni , con l’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

, con l’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni. domenica 18 settembre, speciale concerto di Claudio Baglioni, con l’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale “Un’Estate da Re” (codice sconto PROMODARE22 laddove previsto). Prezzi da 15 a 30 euro con varie riduzioni.

In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un’Estate da Re sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it.

