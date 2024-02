Jazz & Baccalà: concerti di Jazz internazionale tra music & food. Ospiti Fabrizio Bosso e Enrico Pieranunzi

Torna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la bella rassegna che propone in teatro ad ogni spettacolo un grande concerto jazz e la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana coinvolgendo così il pubblico in un’esperienza sensoriale tra gusto e di musica di qualità

Ritorna anche per il 2024 la rassegna Jazz & Baccalà, che per la sua X Edizione si terrà sempre al Teatro Summarte di Somma Vesuviana che si conferma così uno tra i luoghi simbolo del Jazz in Campania. Una rassegna particolare che presenta una magica unione tra musica e gusto per regalare un’esperienza emozionante ai partecipanti.

Anche per questa X Edizione, al teatro Summarte sarà riproposta la formula vincente della musica jazz, con grandi protagonisti internazionali e degustazioni enogastronomiche a base di Baccalà offerte da ‘800 Borbonico.

Degustazioni e poi il concerto con grandi esponenti del Jazz

Dopo la degustazione arriva il concerto con grandi esponenti del Jazz nazionale e internazionale offrendo al pubblico una particolare serata tra note del buon jazz e un’atmosfera di sapori e gusti unici. In genere la cena è alle ore 20:30 mentre il concerto è alle ore 22:00 ma gli orari possono variare.

Dopo il grande successo dei 2 concerti di gennaio con Fabio Concato e di quello di Emilia Zamuner e Flavio Boltro Quartet del 3 Febbraio da non perdere i prossimi incontri con grandi artisti tra cui anche Fabrizio Bosso e Enrico Pieranunzi

Jazz e Baccalà – X Edizione – Prossimi eventi

19 febbraio 2024 – (Teatro Acacia a Napoli) – Walter Ricci & Karima in Nat King Cole

2 marzo 2024 – Helen Tesfazghi Elio Coppola trio feat Fabrizio Bosso

16 marzo 2024 – Enrico Pieranunzi & Valentina Ranalli in Cantare Pieranunzi

19 aprile 2024 – Jerry Waldon & Joyce Yuille 4et from NY

3 maggio 2024 – Francesca Tandoi, Stefano Senni, Elio Coppola trio

Jazz&Baccalà: informazioni e prenotazioni

Teatro Summarte – Via Roma, 15 – Somma Vesuviana

Prenotazione obbligatoria ai numeri 081 362 9579 / 393 566 7597

Maggiori informazioni sulle pagine Facebook o sul sito ufficiale

