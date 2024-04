La festa della Madonna delle Galline a Pagani con un grande concerto di Enzo Avitabile

Cinque giorni di festeggiamenti a Pagani per la grande Festa della Madonna delle Galline con la chiusura della festa affidata al concerto gratuito di Enzo Avitabile in Napoli World

Da venerdì 5 a martedì 9 aprile 2024 ci saranno cinque giorni di festeggiamenti a Pagani per la grande Festa della Madonna delle Galline. La chiusura della festa è affidata martedì 9 aprile al concerto di Enzo Avitabile in Napoli World, con un concerto che si terrà all’Arena Pignataro e sarà ad ingresso libero. Il momento apice dei festeggiamenti sarà la suggestiva processione della Domenica in Albis, quando la statua della Madonna delle Galline percorrerà per l’intera giornata le strade cittadine.

La festa della Madonna delle Galline a Pagani

Una grande festa tra sacro e profano che si svolge ogni anno la domenica dopo Pasqua e che segue la tradizione che rimanda l’origine della festa addirittura al XVII secolo quando, secondo la tradizione alcune galline che razzolavano in libertà “trovarono” una tavola di legno dipinta che raffigurava l’immagine della Madonna del Carmine. Un evento che fu giudicato miracoloso al tal punto che nella zona fu costruita una chiesetta per conservare l’immagine e venerare la Madonna omaggiandola, nel tempo con una grande festa.

La chiesa è stata ampliata negli anni ed oggi è la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo che custodisce oggi diverse opere d’arte tra cui 12 tele, raffiguranti le storie della Sacra Famiglia e che risalgono al XVIII secolo. La festa è da tempo organizzata dall’Arciconfraternita della Madonna delle Galline e dai Padri Carmelitani e si svolge da anni nella settimana successiva alla Pasqua e vede il suo momento culminante nella processione della prima domenica dopo la resurrezione.

La festa della Madonna delle Galline tra Toselli, buon cibo e tammurriate

Una grande festa, che quest’anno si svolge da venerdì 5 a martedì 9 aprile 2024 e che prevede cinque giorni di festeggiamenti dalla tradizionale apertura del Santuario al concerto finale di chiusura che quest’anno sarà con Enzo Avitabile.

Anche quest’anno previste tantissime tammurriata che accompagneranno la popolazione per tutta la festa e poi lungo l’itinerario della processione i fedeli creeranno i toselli, cioè delle edicole votive impreziosite da coperte di raso, merletti e stampi in terracotta e, in alcuni casi con la statua della Vergine e dei piccoli pollai, a cui si aggiungono talvolta mostre e banchetti. Quest’anno ci saranno almeno 32 toselli che accoglieranno pellegrini e visitatori in giro per il centro storico cittadino, con piatti tipici e ritmi della tradizione. Non mancherà il tosello istituzionale devozionale che sarà allestito in villa Comunale.

