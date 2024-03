Pasqua 2024: la migliore Colomba artigianale tradizionale italiana è napoletana

Alla sesta edizione del concorso nazionale “Divina Colomba” premiati ancora una volta i maestri pasticcieri napoletani stavolta per la miglior colomba artigianale tradizionale

Un altro concorso nazionale, stavolta per individuare le più buone colombe artigianali italiane, ha premiato i bravi maestri pasticcieri napoletani e campani. A trionfare per la categoria dedicata alla versione tradizionale del tipico dolce pasquale è stato Gianluca Cecere di Cecere Visionary Dessert di Frattamaggiore vicino Napoli che ha avuto il primo premio nazionale per la migliore Colomba artigianale tradizionale. Il premio è stato assegnato nella sesta edizione di ‘Divina Colomba’, concorso organizzato da Goloasi il portale dedicato alle pasticcerie e gelaterie che ogni anno premia i migliori pasticcieri italiani.

I premi dell’edizione 2024 del concorso “Divina Colomba” sono stati assegnati dalla giuria tecnica, composta da Claudio Gatti, Maurizio Cossu, Daniele Scarpa, Alessandro Bertuzzi, Claudio Colombo e Paolo Caridi, che in occasione della finale all’Hotel Parco dei Principi di Bari hanno degustato senza conoscere l’abbinamento alla ditta, i 40 lievitati arrivati in finale (20 colombe tradizionali, 15 al cioccolato e 5 salate), selezionati fra gli oltre 300 iscritti al contest da circa 200 artigiani di tutta Italia.

Un concorso nazionale che premia i migliori lievitati artigianali

Gianluca Cecere di Cecere Visionary Dessert di Frattamaggiore ha avuto il primo premio nazionale per la migliore Colomba artigianale tradizionale, mentre ad aggiudicarsi il primo posto per la colomba al cioccolato con impasto scuro è stato Camillo La Morgia di Lanciano in Abbruzzo mentre per la prima colomba fra quelle salate è stato premiato Davide Muro di Pinerolo in Piemonte. Da menzionare anche Vito Saccente di Bari e Mattia Orso di Fermo premiati rispettivamente per il secondo e terzo posto della categoria miglior colomba tradizionale. Durante il concorso c’è stata anche la premiazione del Miglior packaging, assegnato alla scatola di Pasticceria Guantiera di Bacoli (Na).

Il contest Divina Colomba è rivolto a tutti i titolari, familiari e dipendenti di attività con sede in Italia che producono colombe artigianali nell’assoluto rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e che si impegnano ad utilizzare solo lievito madre fresco e canditi senza anidride solforosa e a non utilizzare conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali.

