Aperture straordinarie del Parco Archeologico dell’Appia di Mondragone e della Villa Romana di Cellole

Due siti particolari del casertano, solitamente non accessibili, saranno aperti alle visite, in alcuni giorni: il Parco Archeologico dell’Appia di Mondragone e la Villa Romana San Limato a Cellole. Un evento eccezionale per conoscere luoghi al momento non accessibili.

Dal 1° febbraio al 30 aprile 2024 ci sarà una bella occasione per conoscere due siti di grande interesse storico, archeologico e culturale solitamente non accessibili. Verranno infatti aperti alle visite, in alcuni giorni, sia il Parco Archeologico dell’Appia di Mondragone che la Villa Romana San Limato a Cellole gestite dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento

I due siti sono di grande interesse storico, artistico, archeologico e culturale e verranno aperti al pubblico in via straordinaria, una volta a settimana. Un’opportunità unica per scoprire dei luoghi più ricchi di storia.

Le giornate di aperture dei 2 siti archeologici

I siti saranno aperti secondo il seguente calendario:

Ogni martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, apertura del Parco Archeologico dell’Appia a Mondragone; Martedì 6, 13, 20, 27 febbraio, 5, 12, 19 e 26 marzo, 2, 9, 16, 23 e 30 aprile Mondragone – Parco dell’Appia, ore 9-13 – Strada Provinciale Falciano-Mondragone

Ogni giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, apertura della Villa Romana di San Limato a Cellole. Giovedì 1°, 8, 15, 22 e 29 febbraio 2024, 7, 14, 21 e 28 marzo, 4, 11, 18, 25 aprile Cellole – Villa Romana di San Limato, ore 9-13 – Via San Limato, Baia Felice



Maggiori informazioni – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

