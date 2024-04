Salone della Mozzarella a Paestum: MAGMA, la Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura

Photo by laura novara on Unsplash

Grande festa della mozzarella e dei prodotti Made in Italy al Next di Paestum per la prima edizione di MAGMA, la Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura ad ingresso libero

Dal 5 al 7 aprile 2024 arriva MAGMA, la grande Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura nei grandi spazi di oltre 7000 mq del Next di Paestum, l’Ex Tabacchificio. Una eccezionale prima edizione del MAGMA un grande salone fieristico-espositivo ad ingresso libero , al Next di Paestum, l’Ex Tabacchificio di via Cafasso 21.

Una grande festa dei buoni prodotti del Made in Italy

A Paestum il MAGMA punta alla promozione, tutela e valorizzazione delle filiere Made in Italy con la presenza di tante aziende: una grande vetrina delle eccellenze enogastronomiche italiane, delle novità tecnologiche e dei servizi dedicati al settore alimentare. Nei 7mila metri quadri del Next ci saranno varie e distinte aree d’interesse, attraverso cui evidenziare i passaggi e i ruoli legati alla filiera produttiva. Troveremo, stand espositivi, area per la Gastronomia con un focus sullo street food contadino e sui suoi prodotti tipici, percorsi di gusto, eventuali spettacoli gastronomici di Show Cooking a cura di chef qualificati ed aziende espositrici con dimostrazioni dedicate alla Mozzarella e filatura.

E poi un’area Meeting e Talk per tre giorni, tra convegni, conferenze, workshop, formazione, studi, ricerche, presentazioni sulle novità e tendenze del settore (in collaborazione con le Organizzazioni-Associazioni Professionali, Università & Istituti di Ricerca). MAGMA, gode delle partnership di Confagricoltura, Coldiretti, CIA e delle Federazioni Cuochi nazionali e regionali,

Le Aree tematiche presenti al MAGMA

SALONE DELLA MOZZARELLA – Esposizione dei produttori della filiera bufalina e vaccina del territorio

– Esposizione dei produttori della filiera bufalina e vaccina del territorio AZIENDE AGRICOLE – Salone espositivo e vetrina delle aziende agricole 100% Made in Italy operanti sul territorio italiano e campano

– Salone espositivo e vetrina delle aziende agricole 100% Made in Italy operanti sul territorio italiano e campano TECNOLOGIE & FORNITURE – Esposizione di attrezzature tecniche e servizi in risposta alle nuove esigenze della filiera

– Esposizione di attrezzature tecniche e servizi in risposta alle nuove esigenze della filiera TURISMO ENOGASTRONOMICO – Le tradizioni culinarie tipiche del posto, tour legati al cibo e al vino, lezioni di cucina e cultura locale

– Le tradizioni culinarie tipiche del posto, tour legati al cibo e al vino, lezioni di cucina e cultura locale CONSORZI – presenza dei consorzi Dop / Igp / Stg Doc / Docg

– presenza dei consorzi Dop / Igp / Stg Doc / Docg AGRICOLTURA – Esposizione di macchinari, prodotti e servizi dedicati alle aziende agricole, zootecniche e alimentari

– Esposizione di macchinari, prodotti e servizi dedicati alle aziende agricole, zootecniche e alimentari AZIENDE AGRICOLE – Territori, enti, istituzioni e associazioni di categoria svelano le proprie tipicità

MAGMA sarà aperto dal 5 al 7 aprile 2024. Dal dalle 10:00 alle 18:00 con ingresso gratuito per tutti

Maggiori informazioni – MAGMA, la grande Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura

