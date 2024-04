4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 4 al 7 aprile 2024

Ph Facebook LAPIS Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 4 al 7 aprile 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel sottosuolo di Napoli per un affascinante viaggio tra i resti del passato

Le giornate miti di questa primavera ormai inoltrata sono l’occasione perfetta per immergersi nella millenaria storia di Napoli. E quale luogo migliore del percorso sotterraneo del LAPIS Museum? Nel cuore del centro storico di Napoli, questo accesso al sottosuolo della città vi permetterà di fare un affascinante viaggio tra i resti del passato. Nelle fondamenta della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, suggestivo luogo di culto con i suoi tesori d’arte, questo percorso vi permetterà di scoprire il Museo dell’Acqua e il suo Decumano Sommerso. Una discesa profonda 40 metri e lunga 2000 anni di storia. Attraverso un moderno ascensore “archeologico”, sarà possibile visitare cunicoli, cavità e cisterne greco-romane, tra antichi resti e tecnologie immersive. Lungo il percorso, infatti, si snodano la Sala della Luna, con un’installazione di una luna piena perpetua nel cuore della città, la Sala dei racconti, dove gli ologrammi di Gennaro e Michela raccontano della vita negli anni ’40, e la Sala dei bombardamenti, riambientazione dei momenti vissuti da Napoli che si chiude con un messaggio di speranza e pace. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00 con sei turni di visite guidate in settimana: 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30; e cinque turni di visita nel fine settimana: 10.30 – 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30. Per prenotare basta chiamare il numero 08119230565 tutti i giorni dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure basta inviare una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, numero di persone, giorno e orario desiderati. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo direttamente sul sito ufficiale

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, visite guidate 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Nel fine settimana 10.30 – 12.30 – 14,30 -16.30 – 18.30. Per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione .

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

4,5 e 6 Aprile 2024 – “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Prossime visite 4,5 e 6 Aprile 2024. Dall’8 marzo al 6 giugno 2024 a Napoli ci saranno 20 visite guidate gratuite per 7 percorsi in italiano e in inglese alla scoperta di eroine, sante, martiri, benefattrici che hanno fatto la storia in luoghi-simbolo della città. Un evento che ci farà conoscere donne speciali, che hanno operato nel corso dei secoli e in siti diversi a Napoli. Le visite guidate sono gratuite e da non perdere tra tanti itinerari affascinanti, spesso inediti, che lo scorso anno hanno fatto registrare il sold out.A Napoli dall’8 marzo al 6 giugno Destinazione Donna un bel progetto con 7 itinerari gratuiti e 20 visite guidate in italiano e inglese per valorizzare e diffondere la cultura delle donne

La visita è a cura di Diocesi e Comune di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamenti : – 4,5,6 aprile 2024 in vari luoghi di Napoli

: – 4,5,6 aprile 2024 in vari luoghi di Napoli Contributo : gratuito con prenotazione obbligatoria

: gratuito con prenotazione obbligatoria Organizzazione: di Diocesi e Comune di Napoli – Prenotazione obbligatoria

di Diocesi e Comune di Napoli – Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Visite gratuite di Destinazione Donna

sabato 6 e domenica 7 aprile – Visite teatralizzate per scoprire il San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Per alcuni weekend a Napoli “Settanta punto e da capo” un evento che propone delle originali visite teatralizzate per conoscere il Teatro San Ferdinando, la storica sala di Eduardo De Filippo in occasione dei 70 anni dalla fondazione. Visite-performance itineranti che attraverso gli “spazi” del teatro, dal foyer allo storico sotto palco in legno, alla mostra permanente del Museo dell’attore e fino al “camerino” di Eduardo, ci faranno scoprire il rapporto inscindibile che lega il teatro a Eduardo De Filippo e alla città. Si potrà ammirare anche l’esposizione permanente dedicata all’Attore Napoletano; un vero e proprio museo. L’iniziativa Settanta punto e da capo è curata da Artèpolis, ed è promossa dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, per ricordare il 22 gennaio del 1954 quando il Teatro San Ferdinando, acquistato da Eduardo De Filippo, veniva ricostruito dopo anni di chiusura e abbandono.

La visita è a cura di Teatro San Ferdinando a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – sabato 06 e domenica 07 aprile ore 11.00al Teatro San Ferdinando a Napoli

: – sabato 06 e domenica 07 aprile ore 11.00al Teatro San Ferdinando a Napoli Contributo : per partecipare il biglietto è di 10 euro a persona.

: per partecipare il biglietto è di 10 euro a persona. Organizzazione: Teatro San Ferdinando – Prenotazione obbligatoria

– Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Visite teatralizzate per scoprire il Teatro di Eduardo

Sabato 6 Aprile – San Giacomo degli Spagnoli: una Basilica chiesa nazionale di Spagna

Una mattinata culturale presso la stupenda Pontificia Basilica Reale degli Spagnoli riaperta dopo anni di chiusura La Basilica per le sue memorie storico – artistiche è tra le più importanti di Napoli. Riconosciuta anche come chiesa nazionale di Spagna fu voluta dal grande viceré don Pedro de Toledo ed è annoverata tra gli esempi più rilevanti da architettura del periodo vicereale spagnolo. La chiesa accoglie dietro l’altare maggiore di Domenico Antonio Vaccaro il grande mausoleo di don Pedro de Toledo in marmo di Carrara vero capolavoro della scultura del cinquecento in Italia. Una mattinata suggestiva e storica da vivere nella bellezza ritrovata.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – ore 10,30 ingresso Chiesa Piazza Municipio – inizio ore 11,00, termine ore 12,30-12,45 circa

: – ore 10,30 ingresso Chiesa Piazza Municipio – inizio ore 11,00, termine ore 12,30-12,45 circa Contributo : 14 euro a persona. Previsto contributo per manutenzione alla Chiesa di 4 euro adulti e 2 minori di 18 anni

: 14 euro a persona. Previsto contributo per manutenzione alla Chiesa di 4 euro adulti e 2 minori di 18 anni Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria nella pagina dell’evento

: – Prenotazione obbligatoria nella pagina dell’evento Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

