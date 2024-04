Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 4 al 7 aprile 2024

Ph Facebook Fiera del Bagagliaio

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 4 al 7 aprile 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

La festa della Madonna delle Galline a Pagani con un grande concerto di Enzo Abitabile

Da venerdì 5 a martedì 9 aprile 2024 ci saranno cinque giorni di festeggiamenti a Pagani per la grande Festa della Madonna delle Galline. La chiusura della festa è affidata martedì 9 aprile al concerto di Enzo Avitabile in Napoli World, con un concerto che si terrà all’Arena Pignataro e sarà ad ingresso libero. Il momento apice dei festeggiamenti sarà la suggestiva processione della Domenica in Albis, quando la statua della Madonna delle Galline percorrerà per l’intera giornata le strade cittadine. festa della Madonna delle Galline

La Fiera del Baratto e dell’Usato a Napoli nella Mostra d’Oltremare

Ritorna a Napoli nei giorni 6 e 7 aprile 2024, nei grandi spazi della Mostra d’Oltremare, la 53 edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato 2024, un grande evento fieristico organizzato da Bidonville 2.0. A questa edizione saranno presenti centinaia di stand e di espositori, per una bella manifestazione che si ripete da anni e che quest’anno si ripropone per la sua 53^ edizione. Fiera del Baratto e dell’Usato

La Fiera del Bagagliaio a Melizzano, alla ricerca di tesori nascosti e oggetti unici

Una grande festa a Melizzano il giorno domenica 7 aprile per un’originale Fiera, la Fiera del Bagagliaio a Melizzano. Un evento particolare organizzato dal Comune di Melizzano e dalla PRO Loco Acquaviva in collaborazione con la Visual Instant dove gli oggetti si posizionano nel bagagliaio delle auto per un grande mercato all’aperto. Un’occasione unica e speciale per trovare tesori nascosti e oggetti unici. Una grande fiera che si svolgerà dalle 9:00 alle 21:00 e ci consentirà di trovare tesori nascosti, oggetti unici e sorprese incredibili nei bagagliai carichi di meraviglie che troveremo lungo il percorso! Un bell’evento GRATUITO per espositori e visitatori. A Melizzano dalle 9 in poi trovberemo lungo il percorso anche prodotti locali tipici del Sannio, workshop per bimbi ed adulti, musica e buon cibo! Un evento straordinario da non perdere – Fiera del Bagagliaio a Melizzano.

Ripartono le corse della funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Ricominciano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Sabato 30 Marzo 2024 riaprono alle visite al pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Visite guidate gratuite alle Cantine emergenti in Campania

Un bell’evento ci permetterà di conoscere delle giovani cantine in Campania con visite guidate ed eventi gratuiti che si svolgeranno dal 5 al 28 aprile 2024 tra enogastronomia e arte. Un interessante tour tra le Cantine emergenti che farà tappa a Castelvetere sul Calore e Montemarano, in provincia di Avellino, a Castelvenere e Solopaca, in provincia di Benevento, a San Marcellino e Alife in provincia di Caserta, e a Baronissi, in provincia di Salerno. Per ogni tappa Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Visite guidate gratuite alle Cantine

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze di Aprile

Anche per tutto il mese di aprile 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

la migliore Colomba artigianale tradizionale italiana è napoletana

Un altro concorso nazionale, stavolta per individuare le più buone colombe artigianali italiane, ha premiato i bravi maestri pasticcieri napoletani e campani. A trionfare per la categoria dedicata alla versione tradizionale del tipico dolce pasquale è stato Gianluca Cecere di Cecere Visionary Dessert di Frattamaggiore vicino Napoli che ha avuto il primo premio nazionale per la migliore Colomba artigianale tradizionale. la migliore Colomba artigianale

